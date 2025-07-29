Tatil pozları olay olmuştu! Sinem Kobal Paris'te! Beğeni butonu çöktü

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla tatile çıkan Kobal, bikinili fotoğrafını paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu paylaşımıyla gündem olan ünlü isim, şimdi de Paris sokaklarında verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.

Bir markanın yüzü olan Sinem Kobal, çekimler için Paris'teydi. Ünlü oyuncu, Paris sokaklarında ve kafelerinde keyifli anlar geçirdi.

Şehrin ikonik caddelerinde objektif karşısına geçen Sinem Kobal, pozlarıyla dikkat çekti.

Kobal, çekimlerin kamera arkası görüntülerini ve Paris’te geçirdiği anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sinem Kobal, fotoğraflarına; "Benim için zevkti Paris" notunu düştü. Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.