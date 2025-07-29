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Tatil pozları olay olmuştu! Sinem Kobal Paris'te! Beğeni butonu çöktü

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde eşi ve kızlarıyla birlikte çıktığı tatilde ezber bozarak bikinili bir karesini paylaşmıştı. Tatil karesiyle çok konuşulan Kobal şimdi de Paris sokaklarında verdiği pozlarla dikkat çekti.

Tatil pozları olay olmuştu! Sinem Kobal Paris'te! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla tatile çıkan Kobal, bikinili fotoğrafını paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Tatil pozları olay olmuştu! Sinem Kobal Paris te! Beğeni butonu çöktü 1

Bu paylaşımıyla gündem olan ünlü isim, şimdi de Paris sokaklarında verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.

Tatil pozları olay olmuştu! Sinem Kobal Paris te! Beğeni butonu çöktü 2

Bir markanın yüzü olan Sinem Kobal, çekimler için Paris'teydi. Ünlü oyuncu, Paris sokaklarında ve kafelerinde keyifli anlar geçirdi.

Tatil pozları olay olmuştu! Sinem Kobal Paris te! Beğeni butonu çöktü 3

Şehrin ikonik caddelerinde objektif karşısına geçen Sinem Kobal, pozlarıyla dikkat çekti.

Tatil pozları olay olmuştu! Sinem Kobal Paris te! Beğeni butonu çöktü 4

Kobal, çekimlerin kamera arkası görüntülerini ve Paris’te geçirdiği anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Tatil pozları olay olmuştu! Sinem Kobal Paris te! Beğeni butonu çöktü 5

Sinem Kobal, fotoğraflarına; "Benim için zevkti Paris" notunu düştü. Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Kobal
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