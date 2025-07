Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum’da ortalığı birbirine kattı: Polisin üzerine araba sürdü, havaya ateş açıldı! Dilan çıtak ağlayarak video paylaştı...

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da trafik kurallarını hiçe sayarak emniyet şeridinden ilerlerken polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymadı.

Çıtak’ın, kamyonetiyle polis memurunun üzerine araç sürmesi üzerine gergin anlar yaşandı.

Polis, Çıtak’ı durdurmak için önce silah çekti, ardından havaya uyarı ateşi açtı.

OLAY YERİNDE GERGİNLİK TIRMANDI

Bodrum Sıcak Haber’in aktardığına göre, ehliyet ve ruhsat kontrolü sırasında Çıtak’ın aracı tekrar çalıştırıp kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Polis memurunun üzerine araç sürülmesiyle tehlikeli bir durum oluşurken, Çıtak’ın başka bir araca binip kaçmayı denediği, ancak başarısız olunca kendi kamyonetine dönerek kapıları kilitlediği öğrenildi.

DİLAN ÇITAK AĞLAYARAK VİDEO PAYLAŞTI

Dilan Çıtak aracının içinde ağlayarak şu sözleri söyledi, "Bu zorbalık. Görüyorsunuz arabamla tertemiz gidiyorum, ne gelmiş olabilir benim başıma. Trafik polisi çıkardı silah sıktı havaya. Herkes şu an videoyu paylaşacak. Yapmayın, hoş değil inicem arabadan ama kameraya çekiyorlar dedikçe beni zorbaladılar ve insanlar utanmazca kameraya çekti. Kocam şu an emniyet müdürüne kadar ulaştı. Ben trafik polisinin duran bir araca silah çekmesini bütün her yerde paylaşacağım. Ünlü olduğumu bilerek yaptı."

Dilan Çıtak, olay esnasında canlı yayın açtı



"Siz, benim ünlü olduğumu bilerek bunu yaptınız"pic.twitter.com/t2W5TV81FW — Mynet (@mynet) July 27, 2025

GAZETECİLERE HAKARET İDDİASI

Olay yerinde bulunan basın mensupları, Çıtak’ın kendilerini görüntülemelerine tepki göstererek hakaret ettiği ve agresif tavırlar sergilediğini iddia etti.

Yaşananlar, sosyal medyada gündem oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, Dilan Çıtak hakkında resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.