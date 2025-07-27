MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum’da ortalığı birbirine kattı: Polisin üzerine araba sürdü, havaya ateş açıldı! Dilan çıtak ağlayarak video paylaştı...

İçerik devam ediyor
Sedef Karatay

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da trafik polislerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak büyük bir kaosa yol açtı. Emniyet şeridinde ilerleyen Çıtak, polis memurunun üzerine aracı sürünce ekipler havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da trafik kurallarını hiçe sayarak emniyet şeridinden ilerlerken polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymadı.

Tatlıses in kızı Dilan Çıtak Bodrum’da ortalığı birbirine kattı: Polisin üzerine araba sürdü, havaya ateş açıldı! Dilan çıtak ağlayarak video paylaştı... 1

Çıtak’ın, kamyonetiyle polis memurunun üzerine araç sürmesi üzerine gergin anlar yaşandı.

Tatlıses in kızı Dilan Çıtak Bodrum’da ortalığı birbirine kattı: Polisin üzerine araba sürdü, havaya ateş açıldı! Dilan çıtak ağlayarak video paylaştı... 2

Polis, Çıtak’ı durdurmak için önce silah çekti, ardından havaya uyarı ateşi açtı.

Tatlıses in kızı Dilan Çıtak Bodrum’da ortalığı birbirine kattı: Polisin üzerine araba sürdü, havaya ateş açıldı! Dilan çıtak ağlayarak video paylaştı... 3

OLAY YERİNDE GERGİNLİK TIRMANDI

Bodrum Sıcak Haber’in aktardığına göre, ehliyet ve ruhsat kontrolü sırasında Çıtak’ın aracı tekrar çalıştırıp kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Tatlıses in kızı Dilan Çıtak Bodrum’da ortalığı birbirine kattı: Polisin üzerine araba sürdü, havaya ateş açıldı! Dilan çıtak ağlayarak video paylaştı... 4

Polis memurunun üzerine araç sürülmesiyle tehlikeli bir durum oluşurken, Çıtak’ın başka bir araca binip kaçmayı denediği, ancak başarısız olunca kendi kamyonetine dönerek kapıları kilitlediği öğrenildi.

Tatlıses in kızı Dilan Çıtak Bodrum’da ortalığı birbirine kattı: Polisin üzerine araba sürdü, havaya ateş açıldı! Dilan çıtak ağlayarak video paylaştı... 5

DİLAN ÇITAK AĞLAYARAK VİDEO PAYLAŞTI

Dilan Çıtak aracının içinde ağlayarak şu sözleri söyledi, "Bu zorbalık. Görüyorsunuz arabamla tertemiz gidiyorum, ne gelmiş olabilir benim başıma. Trafik polisi çıkardı silah sıktı havaya. Herkes şu an videoyu paylaşacak. Yapmayın, hoş değil inicem arabadan ama kameraya çekiyorlar dedikçe beni zorbaladılar ve insanlar utanmazca kameraya çekti. Kocam şu an emniyet müdürüne kadar ulaştı. Ben trafik polisinin duran bir araca silah çekmesini bütün her yerde paylaşacağım. Ünlü olduğumu bilerek yaptı."

GAZETECİLERE HAKARET İDDİASI

Olay yerinde bulunan basın mensupları, Çıtak’ın kendilerini görüntülemelerine tepki göstererek hakaret ettiği ve agresif tavırlar sergilediğini iddia etti.

Tatlıses in kızı Dilan Çıtak Bodrum’da ortalığı birbirine kattı: Polisin üzerine araba sürdü, havaya ateş açıldı! Dilan çıtak ağlayarak video paylaştı... 6

Yaşananlar, sosyal medyada gündem oldu.

Tatlıses in kızı Dilan Çıtak Bodrum’da ortalığı birbirine kattı: Polisin üzerine araba sürdü, havaya ateş açıldı! Dilan çıtak ağlayarak video paylaştı... 7

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, Dilan Çıtak hakkında resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tatlıses in kızı Dilan Çıtak Bodrum’da ortalığı birbirine kattı: Polisin üzerine araba sürdü, havaya ateş açıldı! Dilan çıtak ağlayarak video paylaştı... 8

Tatlıses in kızı Dilan Çıtak Bodrum’da ortalığı birbirine kattı: Polisin üzerine araba sürdü, havaya ateş açıldı! Dilan çıtak ağlayarak video paylaştı... 9

Tatlıses in kızı Dilan Çıtak Bodrum’da ortalığı birbirine kattı: Polisin üzerine araba sürdü, havaya ateş açıldı! Dilan çıtak ağlayarak video paylaştı... 10

Tatlıses in kızı Dilan Çıtak Bodrum’da ortalığı birbirine kattı: Polisin üzerine araba sürdü, havaya ateş açıldı! Dilan çıtak ağlayarak video paylaştı... 11

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahreden haberi paylaştı! "3 sakinleştirici aldım"Kahreden haberi paylaştı! "3 sakinleştirici aldım"
Yıllar sonra "Beni aramıştı" deyip açıkladı: "Küfür ettim..."Yıllar sonra "Beni aramıştı" deyip açıkladı: "Küfür ettim..."

Anahtar Kelimeler:
Bodrum Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses trafik ceza işlemleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son ankette rakibini geçti! Yeni partiler de listede

Son ankette rakibini geçti! Yeni partiler de listede

Tatlıses'in kızı ortalığı birbirine kattı! Polisin üzerine araba sürdü

Tatlıses'in kızı ortalığı birbirine kattı! Polisin üzerine araba sürdü

Osimhen'in sözleşmesinde çok ilginç madde! Galatasaray'da 35 gol atması halinde...

Osimhen'in sözleşmesinde çok ilginç madde! Galatasaray'da 35 gol atması halinde...

ABD'de 179 kişiyi taşıyan uçakta korku dolu anlar! Yolcular paniğe kapıldı

ABD'de 179 kişiyi taşıyan uçakta korku dolu anlar! Yolcular paniğe kapıldı

G.Sara için İngilizler sıra oldu! Hafta içi geliyorlar

G.Sara için İngilizler sıra oldu! Hafta içi geliyorlar

CNN Türk ekranlarında tepki toplayan görüntü

CNN Türk ekranlarında tepki toplayan görüntü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.