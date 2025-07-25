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Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın ultra lüks yazlığı gündem oldu! İçinde yok yok...

Efsane teknik direktör Yılmaz Vural, İzmir Alaçatı’da bulunan iki katlı ultra lüks villasıyla gündem oldu. Ünlü ismin evindeki detaylar dikkat çekti.

Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın ultra lüks yazlığı gündem oldu! İçinde yok yok...
Öznur Yaslı İkier

Renkli kişiliği ile dikkat çeken teknik direktör Yılmaz Vural bu defa İzmir Alaçatı'daki ultra lüks villasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Yıllardır yaz tatillerini ailesiyle Alaçatı'da geçiren Vural, okul sezonu açıldıktan sonra evinin kapısını kilitleyip başka şehirlerde yaşadığını söylüyor.

Teknik Direktör Yılmaz Vural ın ultra lüks yazlığı gündem oldu! İçinde yok yok... 1

Yeşillikler içinde yer alan yazlık mimarisiyle dikkat çekiyor.

Teknik Direktör Yılmaz Vural ın ultra lüks yazlığı gündem oldu! İçinde yok yok... 2

Büyük bir bahçe içinde yer alan ultra lüks villada ağırlıklı olarak beyaz ve krem tonları hakim. Site içerisinde yer alan evin ortak havuzu var.

Teknik Direktör Yılmaz Vural ın ultra lüks yazlığı gündem oldu! İçinde yok yok... 3

Sade bir görüntüsü olan yatak odasının içerisinde yeşilliklere açılan bir balkon bulunuyor. Vural'ın yatak odasında eşi Seda ile bol bol fotoğrafları var.

Teknik Direktör Yılmaz Vural ın ultra lüks yazlığı gündem oldu! İçinde yok yok... 4

Teknik Direktör Yılmaz Vural ın ultra lüks yazlığı gündem oldu! İçinde yok yok... 5

Teknik Direktör Yılmaz Vural ın ultra lüks yazlığı gündem oldu! İçinde yok yok... 6

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Yılmaz Vural
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