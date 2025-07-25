TikTok'ta viral oldu! Film gecelerinize eşlik edecek honey popcorn tarifi

Film gecelerinin vazgeçilmez eşlikçisi olan patlamış mısırı sade haliyle yemekten sıkıldıysanız harika bir alternatifle geldik! Bal yağ ve baharatların mükemmel bir birleşimi olan Honey Popcorn tarifi için mısırdan tencereye, spatuladan baharata kadar, film keyfinizi zirveye taşıyacak her detayı düşündük ve sizin için en işlevsel ve lezzet dostu ürünleri bir araya getirdik. Hadi o zaman koltuğunuza oturun, sevdiğiniz filmi açın ve lezzetiyle herkesi mest edecek o efsane patlamış mısırları yemeye hazırlanın!

Honey Popcorn malzeme listesi

Tereyağı/Hindistan cevizi yağı

Bal

Mısır

Tuz

Tarçın (isteğe bağlı)

Vanilya (isteğe bağlı)

Honey Popcorn nasıl yapılır?

Derin bir tencere alın ve tereyağı, bal ile tuzu ekleyin. Malzemeler birleşene ve ya eriyene kadar sosu çırpın. Bu aşamada isterseniz tarçın ve vanilyayı da ekleyebilirsiniz.

Yağa deneme amaçlı bir iki mısır çekirdeğinden ekleyin, patladıklarında çıkarın. (Bu, yağınızın yeterince sıcak olduğunu gösterir. Yağ duman çıkarmaya başlarsa, ocağın altını kısın.)

Yağlı karışıma patlamış mısır çekirdeklerini ekleyin ve tüm taneler sosla özdeşleşene değin karıştırın. Ardından tencerenin kapağını kapatın, ancak buharın çıkması için hafifçe aralık bırakın. Patlama sesi yavaşlayana kadar tencereyi ara sıra hafifçe sallayın.

Patlama sesi bitince mısırlarınızı ocaktan alın, kapağını açın ve patlamış mısırı büyük bir kaseye boşaltın. Sıcak ve taptaze patlamış mısırınız yemeye hazır!

Afiyet olsun!

Tarifte kullanılan malzemeler

1. Film gecesini taçlandırmak için: Sütaş Dilimli Yayık Tereyağı (2x1000 g)

Honey Popcorn tarifinin yıldızı olan tereyağını seçerken doğallık en önemli kriter. Sadece süt kreması ve yoğurtla hazırlanan ve içinde katkı maddesi olmayan Sütaş tereyağı, dilim dilim paketlendiği için hem pratik bir kullanıma sahip hem de uzun süre ilk günkü tadını koruyor, böylece her defasında taptaze tereyağının tadını çıkarabiliyorsunuz. Tazeliğini ilk günkü gibi hissedebileceğiniz tereyağıyla her zaman nefis patlamış mısırların ve yemeklerin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel bir paketleme ile elime ulaştı. En sevdiğim yanı paketlerin 100 gramlık oluşu, çok iyi kullanım açısından çok rahat, tatlılarda ölçülü kullananlar için de ideal.”

“Hem kendi evime hem annemlere sürekli alıyorum. Başka marka kullanmıyoruz, çok lezzetli ve tatlı tarifleri yapmak için de birebir uygun.”

Sütaş tereyağının yanında Niyazibey Çiftliği Karadeniz Doğal Çiftlik Sütünden Köy Tereyağı almak isterseniz buraya tıklayın.

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2. Farklı bir aroma veren: Avofarm Organik Soğuk Sıkım Hindistan Cevizi Yağı (300 ml)

Honey Popcorn’a farklı bir aroma katmak isterseniz Hindistan cevizi yağı harika bir tercih. %100 organik ve soğuk sıkım yöntemiyle elde edilen Avofarm hindistan cevizi yağı, mısırlarınızı daha çıtır, daha hafif ve kokusuyla büyüleyici hale getiriyor. Aynı zamanda sağlıklı yağ arayışında olanlar için de güzel bir alternatif. Hem mutfakta hem cilt ve saç bakımında kullanılabilen bu çok yönlü ürün, tarifinizi sıradanlıktan çıkarıp enfes bir lezzet veriyor!

Kullanıcılar ne diyor?

“Saflık açısından doğal bir görüntüsü var ve ikna etti. Koku olarak hindistan cevizinin kendi kokusunu taşıyan ve herhangi bir katkı kullanılmadığına kanaat getirdim. Lezzet açısından da bir yağ türü olduğu için kendine özgü bir yumuşak asidik özelliği var.”

“Oil pulling ve cilt bakımı için yıllardır hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Günde bir tatlı kaşığı da kahvemle karıştırarak içiyorum. Bu sebeple on beşe yakın markanın tadını biliyorum. Tuhaf bir şekilde hepsinin tadı farklı farklı. Bazılarında küf tadı aldığım bile oldu. Bu markayı yeni keşfettim ve tadını en çok beğendiğim bu oldu. Tavsiye ederim.”

Avofarm hindistan cevizi yağının yanında WEFOOD Organik Hindistan Cevizi Yağı almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Tatlılık katan: Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı (850 gr)

Honey Popcorn’un olmazsa olmazı olan tabii ki de doğal bir bal! Balparmak’ın yayla ve ova çiçeklerinden derlediği bu özel bal da yoğun kıvamı ve yumuşak aromasıyla tarifinize mükemmel bir tatlılık katıyor. Rafine şeker yerine doğal bal tüketmek isteyenlerin de tercihi olan Balparmak balı dilerseniz kahvaltıda dilerseniz de tatlılarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Balparmak'ın o hafif çiçeksi aromasıyla buluşan mısırın, film gecelerinizin yeni favorisi olacağından şüphemiz yok!

Kullanıcılar ne diyor?

“Küçük boy olanı çok beğendik, büyük boy kavanoz olanı da aldık. Fiyat mükemmel, lezzet mükemmel.”

“Balın tadı cidden güzel. Oturduğum vilayet arıcılıkla geçim sağlıyor. Üretim aşamalarına şahit oluyorum. O yüzden kaliteli, kurumsal firmalardan alın. Balparmak bu işin uzmanı. Büyük firma. Düzenli denetim mevcut. Sonuç olarak balı tavsiye ederim.”

Balparmak balın yanında Balparmak Yüksek Yayla Çiçek Balı almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Atıştırmalık zevkinizi bir üst seviyeye taşıyan: Reis Patlatmalık Mısır (1 kg)

Reis’in yüksek patlama oranına sahip mısırı ile evde sinema gecesi yapmak artık çok daha keyifli! Patlatma süresi kısa olduğu için birkaç dakikada hazır olan mısırlarla, evde film izlerken ya da arkadaşlarınızla bir aradayken atıştırmalık krizlerine çabucak son verebilirsiniz. Hem çocuklar hem yetişkinler için eğlenceli bir atıştırmalık sunan mısırları, bol köpüren tereyağı ve hafif tatlı bal karışımıyla birleştiğinizde sinema gecelerinin yıldızı olacağı kesin!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel patladı lezzeti de bir o kadar güzeldi. Asla pişman olmayacağınız bir ürün.”

“Bu kadar güzel patlayan mısıra ilk defa denk geldim. Sıfır fire, bundan sonra hep bu markayı alırım.”

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5. Lezzeti dengeleyen: Mayi İyotlu İnce Doğal Tuz (2 kg)

Mayi’nin katkısız ve rafine edilmeden güneşte kurutulan doğal tuzunu popcorn’un üzerine serptiğinizde balın tadını dengeleyecek hafif bir kontrast yaratır. Yoğun tadını yer altındaki kaya tuzlarından alarak zengin minerallerle sofralarınıza sağlık katan Mayi, ağır metal ve mikroplastik içermemesiyle de doğallık arayanlar için ideal bir seçim. Hiçbir kimyasal işlemden geçmediği için doğallığını koruyan Mayi tuz, bol mineral içeren yapısı sayesinde patlamış mısırlarınıza sadece lezzet değil besleyicilik de katıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok zengin mineral içeriğe sahip. Rafine tuzlar zaten zararlı ama kaya tuzu olarak satılan bir çok tuzda bu kadar zengin mineral yok. Kesinlikle tavsiye ederim.”

“Kesinlikle sertifikalı ürün. Sağlıklı. Ve nereden ne şekilde üretildiğinin bilgisi olan bir tanıtım kartıyla geldi. Ben hem iri olan hem de bu öğütülmüş olanı kullanıyorum. Başka da tuz markası kullanmam daha. Tavsiye edilir.”

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6. Mutfakta uzun ömürlü yardımcınız: Zwilling Derin Tencere (20 cm)

Honey Popcorn tarifinde tereyağını eritmekten karışımı mısırlarla buluşturmaya kadar her aşama, Zwilling'in derin yapılı tenceresiyle çok daha pratik! 18/10 paslanmaz çelik yapısıyla uzun ömürlü olan tencere, alüminyum çekirdekli tabanıyla da ısıyı eşit dağıtarak mısır ya da soslar fark etmeksizin yaptığınız her yemeği tam kıvamında pişirmenizi sağlıyor. Zwilling tencere, film başlamadan hazırlığı bitirip koltuğa geçmek isteyenler için birebir!

Kullanıcılar ne diyor?

“Zwilling 18/10 çelik ürünler sunuyor, almak için bu yeterli bence. Ortada bir sürü marka var çelik diye ama net içerik bildirmiyorlar ya da alüminyum vs. karışık.”

“Görselde görülen ürünün aynısı geldi. Zwilling’in en iyi serisi olan Pro serisinde yer alan bu ürünün kapasitesi 3,5 litre olup net ağırlığı da 1,94 kg. İndüksiyon dahil her türlü ocakta kullanıma uygun.”

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7. Hassas karıştırmalar için ideal: Tefal Ingenio Silikon Spatula

Honey Popcorn tarifinde bal, tereyağı ve tarçını karıştırırken ya da patlamış mısırları nazikçe sosla buluştururken işin sırrı doğru spatulayı kullanmakta yatıyor! Tefal Ingenio’nun esnek başlığı ise mısırları ezmeden altına kolayca girerek karıştırmayı zahmetsiz hale getiriyor. Isıya dayanıklı yapısıyla sıcak soslarda da gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz spatulanın BPA içermemesi ve gıdanın tadını bozmaması ise mutfağınıza hem işlevsellik hem güven getiriyor!

Kullanıcılar ne diyor?

“Tefal spatulaya bayıldım! Sapı plastik, kırmızı kısmı silikon, tencere ve tavalarınızı çizmemesi için ideal. Tutması çok rahat ve ürün de şık. Bulaşık makinesinde sorunsuz yıkanabilir. Tavsiye ederim, kaliteli bir ürün.”

“Spatula son derece sağlam ve esnek (bükülebilir). Yapısı, yüksek sıcaklıklara dayanabildiğini açıkça gösterir.”

Tefal spatulanın yanında IKEA Gubbröra Kauçuk Spatula almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Sunumu eğlenceli hale getiren: Evle Tales Nutcracker Desenli Patlamış Mısır Kovası

Hazırladığınız Honey Popcorn’u estetik bir şekilde sunmak istiyorsanız Evle'nin desenli kovası tam da aradığınız ürün! 2,6 litrelik kapasitesiyle sadece büyük patlamış mısır porsiyonlarını değil cips ve çeşitli atıştırmalıkları da rahatça alan kova, film gecelerinde tekrar tekrar doldurmaya gerek bırakmıyor. Hem dayanıklı hem de kolay temizlenen mısır kovası, şık tasarımıyla sıradan bir film gecelerini özel birer anıya dönüştürmek isteyenler için birebir!

Evle patlamış mısır kovasının yanında Calke Patlamış Mısır, Cips ve Atıştırmalık Kovası almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Sıcak aromasıyla lezzeti yükselten: Knorr Baharat Serisi Tarçın (40 g)

Honey Popcorn’a o efsane kokuyu ve sıcak tatlılık hissini veren malzeme tarçından başkası değil! Knorr’un özenle kurutulmuş ve el değmeden paketlenmiş bu tarçınını da sos karışımınıza az miktarda ekleyerek büyük bir fark yaratabilirsiniz. Patlamış mısırına tarçınlı bir dokunuş eklemek isteyenlerin dolabında mutlaka bulunması gereken Knorr, yoğun aroması ve tazeliği sayesinde tarifinize nefis bir aroma katacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Knorr bir dünya markası ve güvenilir. Şurada burada satılan tarçın tozunun içinde başka ne var belli değil, onun için Knorr baharatları tercih ediyorum.”

“Piyasadaki en kaliteli baharat markası. Tadı, kokusu, rengi gayet güzel.”

Knorr tarçının yanında Wefood Organik Seylon Tarçın Tozu almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Tatlı dengesi için en güzel destek: Dr. Oetker Sıvı Aroma Verici Vanilya (38 ml)

Honey Popcorn’un içindeki sosu bir üst seviyeye taşıyan gizli kahramanlardan biri de vanilya! Dr. Oetker’in sıvı vanilya aroması ise bal ve tereyağıyla karıştığında ortaya çıkan o tatlı ve dengeli lezzeti güçlendiriyor. Pratik şişe tasarımıyla ölçülü bir şekilde dökmesi de kolay olan ürün, ani kazalara yer vermiyor. Kokusu mis gibi tadı yumuşacık olan vanilya, küçük bir dokunuşla büyük bir etki yaratmak isteyenler için birebir!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ben çok beğeniyorum, kullandığım bir ürün, bunu kullandığımda tatlı ve kekler çok beğeniliyor. Ben 1 çay kaşığı kadar kullanıyorum en fazla, yoğun olduğu için yeterli geliyor.”

“Evde çikolata yapımında kullandım. Çikolatalarıma hoş bir tat ve aroma kattı.”

Dr. Oetker vanilyanın yanında Tunalı Lokman Hekim Vanilya Özütü almak isterseniz buraya tıklayın.

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