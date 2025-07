Tekrardan Türkiye'ye geliyor: Peggy Gou İstanbul’da!

Elektronik müzik tutkunlarının heyecanla beklediği an geldi! Güney Koreli DJ ve prodüktör Peggy Gou, unutulmaz performansları ve stil ikonu kimliğiyle Türkiye’ye tekrar geliyor.

Boiler Room sahnelerinden küresel listelere uzanan müzikal yolculuğunda, “(It Goes Like) Nanana” gibi hitlerle adını dünya çapında duyuran Gou, İstanbul’da yeniden hayranlarıyla buluşacak. Yalnızca müziğiyle değil, modaya yön veren tarzı ve ikonik duruşuyla da çağın en dikkat çekici figürlerinden biri olan Peggy Gou, her sahnesinde olduğu gibi İstanbul’da da benzersiz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

ÖZEL İSİMLER VE SÜRPRİZ DETAYLARLA SAHNE ALACAK

Dünyaca ünlü sanatçılarla yaptığı iş birlikleri ve global markaların kampanyalarındaki güçlü varlığıyla dikkat çeken Gou’nun performansı, Bonus Parkorman’ın doğal atmosferinde gerçekleşecek. Gecede sahne alacak diğer özel isimler ve sürpriz detaylar ise çok yakında açıklanacak.

Müzikseverler için kaçırılmayacak bu gece, Isolate ve Maestro Music iş birliğiyle hayat bulacak.