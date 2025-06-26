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Telegram'dan gelen mesaja inandılar! Defne Samyeli ile kızı Derin Talu'ya büyük şok! Savcılığa koştu

Defne Samyeli ve son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan kızı Derin Talu dolandırıldı. Telegram'dan gelen mesaja inanan anne kız, kargoların teslimi bahanesiyle istenilen ücreti belirtilen adrese yolladı. Kargoları teslim edilmeyince dolandırıldığını anlayan ikili soluğu savcılıkta aldı.

Telegram'dan gelen mesaja inandılar! Defne Samyeli ile kızı Derin Talu'ya büyük şok! Savcılığa koştu
Öznur Yaslı İkier

Defne Samyeli ve son dönemde sosyal medyanın konuştuğu kızı Derin Talu, tele dolandırıcıların son kurbanı oldu. Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'ya 16 Mayıs günü Telegram hesabından bir mesaj geldi.

Mesajda ünlü bir markadan gönderildiği iddia edilen kargolarının teslimi bahanesiyle ücret istendi. Derin Talu annesiyle durumu istişare etmesinin ardından ilgili hesaba 255 dolar para gönderdi.

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Kargonun teslim edilmemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan anne kız soluğu savcılıkta aldı.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Defne Samyeli ve Derin Talu sundukları dilekçede, gelen mesaj sonrası kargoyu kendilerinin talep etme ihtimali üzerine mesaja itibar ettiklerini ifade etti.

Ancak parayı göndermelerinin ardından siparişin gelmemesi üzerine dolandırıldıklarını anladıklarını kaydetti. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada şüpheli Meçhul S., gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

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TAKİPSİZLİK VERİLDİ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırarak, anne kızın hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Derin Talu
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