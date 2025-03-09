Teşekkür etmeyince azarladı, takipten çıkarıp resti çekti... Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında yeni kriz! "Ayıp oldu insanlara"

Oyunculuğu ve şarkıcılığının yanı sıra yardımlarıyla da adından söz ettiren Gülben Ergen, "Çocuklar Gülsün Diye" derneğiyle 56. anaokulunu Diyarbakır'da katledilen Narin Güran adına açmıştı. Gülben Ergen'in bizzat yer aldığı anaokulunun açılışında, Van'da hayatını kaybeden ve cinayeti hala aydınlatılamayan Rojin Kabaiş'in babası da yer almıştı.

Açılışın ardından ise Gülben Ergen, sosyal medya hesabında birçok kişiye teşekkür etti. Teşekkür paylaşımına ise Demet Akalın dahil oldu.

"AYIP OLDU İNSANLARA"

Demet Akalın, Gülben Ergen'in anaokulu açılışı için yaptığı teşekkürlerde Ceylan ailesinin yer almamasına sitem etti. "Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben!!! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" dedi. Bu yorumun ardından da Gülben Ergen, Akalın'a yanıt verdi.

"Sevgili Demet.... Okulumuz için hayırlı uğurlu olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan "teşekkür" beklediğini düşünemedim/düşünmedim" dedi. Sonra da WhatsApp'tan teşekkür ettiğini belirten Ergen "Adreslerini yazarsan buradan da edeyim" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından da Akalın, Gülben Ergen'in takipten çıkardı.