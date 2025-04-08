Teşkilat'a Aybüke Pusat'ın yerine kim gelecek? Gülsim Ali iddiası sonrası yeni iddia

2 Nisan'daki boykota çağrı yaptığı için TRT'den tepki gören Aybüke Pusat işinden oldu. Teşkilat'ın Neslihan'ı Aybüke Pusat, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın açıklamasıyla diziden çıkarıldı.

Aybüke Pusat'ın başrolü olduğu Teşkilat'ın kadrosundan çıkarılmasıyla Neslihan rolünü kimin canlandıracağı merak edildi. Kulislerde Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali'ye teklif gittiği konuşuluyordu.

Oda TV yazarı Sina Koloğlu, Teşkilat iddialarına yanıt verdi.

Sina Koloğlu köşesinde, "Gülsüm İlhan Ali gelsin diyenler var. Kendisi 'tabii’de yayınlanacak olan 'Harman Yeri' dizisinde. Kulağıma gelen şimdilik yeni bir oyuncu düşünülmüyor" yazdı.

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DİZİDE BİR AYRILIK DAHA

Öte yandan Teşkilat'ın Neslihan’ı Aybüke Pusat önümüzde hafta ekrana gelecek 139. bölümle diziye veda edecek. Teşkilat'ın Tufan’ı Murat Aygen de daha önce planlanan bir ayrılık sahnesiyle ekipten ayrılacak.