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Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılması sonrasında Teşkilat'ın reytingleri ne oldu?

Aybüke Pusat boykota destek verince TRT tarafından Teşkilat dizisinden çıkarıldı. Yaşananlardan sonra Teşkilat yeni bölümüyle 6 Nisan'da ekrana geldi. Teşkilat'ın reytingleri ise merak konusu oldu.

Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılması sonrasında Teşkilat'ın reytingleri ne oldu?
Kubra Akalın

2 Nisan'daki boykota destek veren Aybüke Pusat, TRT 1'in Teşkilat dizisinin kadrosundan apar topar çıkarılmıştı. Ardından ise Başak Gümülcinelioğlu, Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Eray Ertüren'in oyuncuğa desteği gündeme gelmişti.

Bu oyuncular da TRT yapımlarının kadrolarından çıkarılınca sosyal medyada TRT'ye tepki yağdı.

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6 Nisan Pazar akşamı izleyici karşısına çıkan Teşkilat'ın yeni bölümünün izlenip izlenmeyeceği merak ediliyordu.

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Deha ve Şakir Paşa Ailesi Pazar akşamı yayınlanmazken gözler Teşkilat'a çevrildi. Teşkilat tüm kategorilerde birinci oldu. İlk sıraya yerleşen dizinin reytingleri 10'a yaklaştı. Gündeme oturan dizi, AB ve ABC gruplarında 28. bölümden bu yana en yüksek reyting oranlarına ulaştı.

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Sosyal medyada bazı kullanıcılar "En iyi 2 dizi yokken normal", "E diziler yoktu normal" derken bazıları da Teşkilat'a tebrik mesajları attı.

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Anahtar Kelimeler:
teşkilat
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