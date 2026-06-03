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Paris'te evlenme teklifi almıştı! Zeynep Bastık düğün hazırlıklarına başladı

Şarkıcı Zeynep Bastık ve 2 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü evlilik hazırlığına başladı. Ünlü isim 'Tam bir tarih veremeyeceğim' diyerek hazırlık yaptığını duyurdu.

Paris'te evlenme teklifi almıştı! Zeynep Bastık düğün hazırlıklarına başladı
Öznur Yaslı İkier

'Dargın', 'Yalan', 'Lan', 'Ara' gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, 2 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı.

Sık sık mutluluk pozlarını paylaşan ünlü çift, ilişkilerinin ikinci yılını sosyal medyadan paylaştıkları karelerle kutlamıştı.

Paris te evlenme teklifi almıştı! Zeynep Bastık düğün hazırlıklarına başladı 1

Ünlü şarkıcı paylaşımında; ''Sevgilim.. Seninle; kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı 2 muhteşem yıl.. Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere, tüm seçimlere teşekkür ederim.. Sana çok aşığım'' ifadelerini kullanmıştı.

Paris te evlenme teklifi almıştı! Zeynep Bastık düğün hazırlıklarına başladı 2

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çifti, ilişkilerinin 2. yıl dönümünde evlilik kararı aldıklarını açıklamıştı.

Paris te evlenme teklifi almıştı! Zeynep Bastık düğün hazırlıklarına başladı 3

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Paris'te sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan şarkıcı şimdi de düğün hazırlıklarına başladı. Zeynep Bastık; 'Düğün hazırlıkları başladı. Tam bir tarih veremeyeceğim. Küçük, kendi aramızda tatlı bir şeyler yaparız.' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık Serkay Tütüncü
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