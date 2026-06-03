Paris'te evlenme teklifi almıştı! Zeynep Bastık düğün hazırlıklarına başladı

'Dargın', 'Yalan', 'Lan', 'Ara' gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, 2 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı.

Sık sık mutluluk pozlarını paylaşan ünlü çift, ilişkilerinin ikinci yılını sosyal medyadan paylaştıkları karelerle kutlamıştı.

Ünlü şarkıcı paylaşımında; ''Sevgilim.. Seninle; kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı 2 muhteşem yıl.. Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere, tüm seçimlere teşekkür ederim.. Sana çok aşığım'' ifadelerini kullanmıştı.

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çifti, ilişkilerinin 2. yıl dönümünde evlilik kararı aldıklarını açıklamıştı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Paris'te sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan şarkıcı şimdi de düğün hazırlıklarına başladı. Zeynep Bastık; 'Düğün hazırlıkları başladı. Tam bir tarih veremeyeceğim. Küçük, kendi aramızda tatlı bir şeyler yaparız.' dedi.