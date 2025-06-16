Teşkilat'ın Kate'i Tuvana Türkay'dan veda mesajı! "Lütfen üzülmeyin, beni de üzmeyin"

Teşkilat sezona ara verirken dizide yaşananlar seyirciyi şaşırttı. Heyecan dolu bölüm finalinde Tuvana Türkay’ın hayat verdiği Kraliçe Kate karakterinin kurşun yağmuruna tutulması, “Kate diziden ayrıldı mı?” sorusu merak edildi. Kraliçe Kate’in ölümü sonrası Tuvana Türkay’ın Teşkilat’a veda mesajı gündeme geldi.

Sezon finalinde Altay maskesini çıkararak Kraliçe'yi vurdu. Önce kalbine, ardından başına ateş ederek Kraliçe Kate'i etkisiz hale getirdi. Bu sahneyle birlikte Tuvana Türkay'ın hayat verdiği Kate karakteri diziden ayrılmış oldu.

Tuvana Türkay diziden ayrıldığını ve yeni sezonda dizide olmayacağını açıkladı.

Tuvana Türkay paylaşımında seyirciye veda ederek şunları yazdı:

"Canım Teşkilat izleyicileri, hepinizin mesajlarını tek tek okumaya çalışıyorum ama o kadar çok sevgi, o kadar çok güzel söz var ki... Gerçekten yetişemiyorum. Her birinizin içtenliği kalbime dokundu, gözlerim dolu dolu okuyorum. Bu sevgi, bu sahipleniş için asıl ben size teşekkür ederim. Güzel sözleriniz başımın üstünde. Lütfen üzülmeyin, beni de üzmeyin... Bu bir veda değil, sadece bir durak. Eminim başka işlerde yeniden buluşacağız. Koca bir sezon boyunca kraliçeye sabırla katlandığınız, sevgiyle kabul ettiğiniz ve yoldaşlık ettiğiniz için minnettarım."