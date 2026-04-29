Teşkilat seyircisine üzen haber! Sezon finali ne zaman?

Yeni sezonda Rabia Soytürk'ün dahil olduğu Teşkilat dizisiyle ilgili şaşırtan haber geldi.

TRT1’in fenomen dizisi “Teşkilat” yeni sezon onayı aldı almasına ama final tarihinde ise son anda bir değişiklik oldu. Son gelen bilgiye göre sezon final tarihi 14 Haziran Pazar günüydü. Tarihte değişiklik yapıldı.

AYRILIKLAR YAŞANACAK

Birsen Altuntaş'ın haberibe göre; “Teşkilat” dizisinin sezon finali 184. bölümün ekrana geleceği 7 Haziran Pazar akşamı yapılacak.

Dizinin çok konuşulacak bir sezon finaliyle kanlı bir düğünle ara vereceği konuşuluyor. Dizide bazı oyuncuların vedası da yaşanacak.