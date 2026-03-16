Teyana Taylor olay çıkardı! "Bana dokunmayın"

Teyana Taylor, Oscar gecesinde yaşanan bir kulis tartışmasıyla gündeme oturdu. Dolby Theatre’da düzenlenen törenin ardından çekilen bir videoda Taylor’ın kalabalık koridorda bir kişiyle sert şekilde tartıştığı görüldü.

Görüntülerde oldukça sinirli olduğu görülen ünlü yıldız, kalabalık arasında ilerlemeye çalışırken bir adamın kendisini ittiğini öne sürdü.

Kameralara yansıyan anlarda Taylor, parmağıyla işaret ederek “Bir erkek bir kadına dokunuyor” diyerek tepkisini dile getirdi ve karşısındaki kişiye “Çok kabasın” sözleriyle çıkıştı.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda Taylor’ın, “Beni gerçekten itti. Bana dokunmayın, beni itmeyin” diyerek çevresindekilere tepki gösterdiği duyuldu.