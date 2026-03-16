Teyana Taylor, Oscar'ı kaybetmesine verdiği tepki nedeniyle eleştirildi

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Academy Awards’ın 2026 töreninde ilginç anlar yaşandı. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Teyana Taylor, ödülü kazanamamasına rağmen verdiği aşırı sevinç tepkisiyle sosyal medyada tartışma yarattı.

Kazananın Amy Madigan olduğunun açıklanmasının ardından kameralar adaylara döndü. Bölünmüş ekranda Taylor’ın yanı sıra diğer adaylar Wunmi Mosaku, Inga Ibsdotter Lilleaas ve Elle Fanning de yer aldı.

Kazananın açıklanmasının ardından Taylor’ın kolunu havaya kaldırarak ayağa fırlaması ve coşkuyla alkışlaması bazı izleyicilere göre “bir kazananın sevincini” andırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu tepkinin samimi olmadığını savundu. Bir izleyici, “Teyana Taylor mutluluğu taklit ediyor, biraz sakin ol” yorumunu yaparken bir başka kullanıcı ise “Gördüğüm en yapmacık tepki” ifadelerini kullandı.

Beden dili uzmanı Judi James ise Daily Mail’e yaptığı değerlendirmede, Taylor ve Elle Fanning’in tepkilerini “aşırıya kaçan karşıt duyguların performansı” olarak yorumladı. James’e göre bu tür davranışlar çoğu zaman gerçek hayal kırıklığını gizlemek için sergilenen abartılı mutluluk tepkilerinden kaynaklanıyor.

Uzman, “Bu kadar güçlü bir sevinç gösterisi genellikle güçlü bir hayal kırıklığını saklama çabasını işaret eder” diyerek Oscar gecesinde yaşanan bu ilginç anın arkasındaki psikolojiyi açıkladı.