The Night Manager 8 yıl aradan sonra ateşli sahnelerle dönüyor!

2016 yılında BBC’de yayınlanan ve final bölümüyle 10 milyon izleyiciye ulaşan The Night Manager, sekiz yıl sonra geri dönüyor. Yeni sezonda ünlü oyuncu Tom Hiddleston, İngiliz istihbarat ajanı Jonathan Pine rolüne yeniden hayat veriyor. Altı bölümden oluşacak ikinci sezon, John le Carré’nin aynı adlı romanından esinlenmeye devam edecek ancak hikâyeyi çok daha ileriye taşıyacak.

Yeni sezonda Pine, artık Londra’da “Alex Goodwin” kimliğiyle sessiz bir MI6 ajanı olarak sakin bir hayat sürerken, geçmişinden gelen bir tehlike onu yeniden aksiyonun tam ortasına çekiyor. Eski bir paralı askerin izini sürerken karşısına Kolombiyalı iş insanı Teddy Dos Santos (Diego Calva) çıkıyor ve Pine kendisini ölümcül bir silah ticareti komplosunun içinde buluyor.

Yayınlanan ilk görsellerde, Tom Hiddleston ve Diego Calva’nın, model ve oyuncu Camila Morrone ile yer aldığı ateşli üçlü sahneler dikkat çekti. Ayrıca Calva’nın yer aldığı duş sahnesi de dizinin yeni sezonunun sınırları zorlayacağına işaret ediyor.

Yeni sezonda kadroda Olivia Colman, Indira Varma, Hayley Squires ve Alistair Petrie gibi güçlü isimler de yer alacak.