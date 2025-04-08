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The White Lotus 3 sezon finalinde seks sahneleri kesilmiş! Şaşırtan açıklama

Kara komedi-drama antolojisi televizyon dizisi The White Lotus 3. sezon finalini yaptı. Dizinin yaratıcısından ise ilginç bir final sahnesi itirafı geldi.

The White Lotus 3 sezon finalinde seks sahneleri kesilmiş! Şaşırtan açıklama
Kubra Akalın

HBO'nun The White Lotus dizisi, üçüncü sezon finalini yaptı. Dizinin yapımcısı Mike White’a göre, aslında şaşırtıcı bir seks sahnesi de neredeyse finalde olacaktı.

The White Lotus finalinde Piper (Sarah Catherine Hook) ile Belinda'nın (Natasha Rothwell) oğlu Zion (Nicholas Duvernay) arasında bir seks sahnesi içerdiği ortaya çıktı.

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Bu şaşırtıcı detay, White'ın, finalin yayınlandığı pazar gecesi sonrasında yayınlanan White Lotus Sezon 3 podcast'inde açıklandı.

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Sahnenin gerçekten çekilmediği görülse de, White, bunu finale yazmış, ancak bir noktada kesilmiş. White açıklamasında şunları söyledi:

"Kesilen kısım çok hayal kırıcı, çünkü senaryoda son bölümde bakireliğini kaybetmeye karar veriyor. Ve aslında Zion ile seks yapıyor."

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HBO
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