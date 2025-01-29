MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. TikTok fenomeni çiftten acı haber: 5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti!

TikTok fenomeni çiftten acı haber: 5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.01.2025 20:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ürettikleri içeriklerle büyük bir kitleye ulaşan Ayşegül Çelik ve Alparslan Çelik'in 5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti. Acılı anne 'Çok uğraştım ama yaşatamadım' diyerek feryat etti.

TikTok fenomeni çiftten acı haber: 5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti!

Doğuştan akondroplazi (cücelik) hastası olan ve 7 yıl önce sosyal medyada tanışarak evlenen Tarsuslu Alparslan Çelik ile Ayşegül Çelik çifti 5 yıl önce aynı hastalığa sahip, 'Aras' ismini verdikleri çocukları doğmuştu.

13-milyon-kisinin-takip-ettigi-c

Sosyal medya platformu TikTok'ta eşi ve çocuğuyla çektikleri videoları paylaşarak 1,3 milyon takipçiye ulaşmıştı. Genetik hastalığı nedeniyle ortopedik sorunlar yaşayan, aynı zamanda kronik akciğer rahatsızlığıyla da mücadele eden Aras Çelik, önceki gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

679a195db760cb70b3a45edc

Acı haberi sosyal medyadan duyuran Ayşegül Çelik, 'Aras'ımız melek oldu' diyerek paylaşım yaptı. Cenazede anne Çelik, "Çok uğraştım ama yaşatamadım" diyerek feryat etti. Acılı baba Alparslan Çelik de "Aras'ın çok seveni vardı. Milyonlarca kişi kendi evladı gibi bağrına basıyordu. Diyecek çok fazla bir şeyim yok, yüreğim yanıyor. Allah onu en güzel yerine, cennetine aldı. İnşallah cennette buluşuruz. Çok acılar çekti, çok mücadeleler verdi. En son enfeksiyon vücudunu kaplamış, baş edemedi, son savaşıydı. Huzur içinde uyusun, koşsun, oynasın. Birkaç defa yenmişti ama en son başaramadı" diye konuştu. Aras Çelik'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

679a199fb760cb70b3a45ee8

Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı! Yeni gelişmeyi duyurdu...

Adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı! Yeni gelişmeyi duyurdu...

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bright Osayi-Samuel defteri kapanıyor...

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bright Osayi-Samuel defteri kapanıyor...

Kübra Par'dan yeni açıklama: 'Bir an basiretim bağlandı'

Kübra Par'dan yeni açıklama: 'Bir an basiretim bağlandı'

Galatasaray'dan Mauro Icardi için resmi açıklaması! Geri dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'dan Mauro Icardi için resmi açıklaması! Geri dönüş tarihi belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.