Timothee Chalamet Oscar’ı kaybetti! “Dune 3” paylaşımı

Timothee Chalamet, Oscar gecesinden yine eli boş döndü. Ödül sezonunda büyük çekişme yaşayan Chalamet, yarışta Michael B. Jordan’a karşı kaybetmişti. Sinners ile ödülü kazanan Jordan, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

30 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından hemen Dune: Part Three için ilk tanıtım görselini paylaştı.

Oscar’ı Marty Supreme ile kazanamayan Chalamet’e hayranları sosyal medyada büyük destek verdi. Birçok kullanıcı, yıldız oyuncunun bu projeyle Oscar hedefine ulaşacağını savundu.

Yorumlarda “Oscar bu filmle gelecek”, “Efsane geri dönüş başlıyor” ve “Paul Atreides rolü ona ödülü getirecek” gibi ifadeler öne çıktı.