Tolga Sarıtaş Teşkilat'tan ayrılıyor mu? Karar verildi

Teşkilat dizisi 7 Haziran Pazar akşamı ekrana gelecek 184. bölümüyle sezona ara verecek. Altıncı sezonu noktalayacak olan dizinin 7. sezonu öncesi yeni ayrılıkların yaşanıp yaşanmayacağı, özellikle de dizinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın 2 yıllık anlaşmasını uzatıp uzatmayacağı merak konusuydu.

Seyirciler Tolga Sarıtaş Teşkilat'tan ayrılıyor mu, Altay ölüyor mu? sorularını merak ederken karar verildi.

3. SEZONU GÖREN İLK OYUNCU OLACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tolga Sarıtaş Teşkilat'la yeniden el sıkıştı. Daha önce dizinin 2 eski başrolü Çağlar Ertuğrul ve Murat Yıldırım diziden ayrılmıştı.

Dizide Altay'a hayat veren Tolga Sarıtaş 3. sezonu gören ilk oyuncu olacak. 7. sezon için Sarıtaş'a yeni partner aranacak.

RABİA SOYTÜRK TEŞKİLAT'TAN AYRILDI MI?

Teşkilat dizisinde hayat verdiği 'Hilal' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Rabia Soytürk ise sezon finalinde vurularak ölecek ve diziden ayrılacak.