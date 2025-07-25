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Too Much'ın yıldızı Emily Ratajkowski bu sefer çıplak güneşlendi! O anları paylaşınca...

Emily Ratajkowski, Instagram’da paylaştığı tamamen çıplak fotoğrafıyla yine gündem oldu. Ünlü modelin İtalya tatilinden yaptığı cesur paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

Too Much'ın yıldızı Emily Ratajkowski bu sefer çıplak güneşlendi! O anları paylaşınca...
Kubra Akalın

Too Much dizisiyle gündemde olan dünyaca ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, yaz tatilinin keyfini sürerken cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 34 yaşındaki yıldız, Instagram hesabından yayınladığı çıplak pozuyla takipçilerini şaşkına çevirdi.

Ratajkowski, “luglio” (İtalyanca’da “Temmuz” anlamına geliyor) notuyla paylaştığı fotoğraf galerisinde, yaz boyunca çekilen kareleri bir araya getirdi. En dikkat çeken görüntü ise tamamen çıplak bir şekilde şezlongda güneşlendiği an oldu.

Üzerinde sadece kırmızı bir şapka bulunan model, cep telefonunu göğsünde tutarak poz verdi.

Too Much ın yıldızı Emily Ratajkowski bu sefer çıplak güneşlendi! O anları paylaşınca... 1

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu tatil albümü, Emily Ratajkowski'nin tarzı, doğal duruşu ve cesur pozlarıyla neden hâlâ moda dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Too Much ın yıldızı Emily Ratajkowski bu sefer çıplak güneşlendi! O anları paylaşınca... 2

Emily Ratajkowski, daha önce de benzer cesur pozlarıyla medyanın dikkatini çekmişti. Özellikle geçtiğimiz yıl banyoda çektiği çıplak selfie uzun süre konuşulmuştu.

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Emily Ratajkowski
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