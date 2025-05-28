TRT dizisinden çıkartılmıştı! Başak Gümülcinelioğlu'ndan karnı burnunda poz geldi

TRT boykot paylaşımı yapan ve bu paylaşımları yapan oyunculara destek olan isimleri kendi projelerinden çıkartmıştı. Başak Gümülcinelioğlu, TRT’nin “Muhabir” dizisinden kadro dışı bırakılmıştı.

Gümülcinelioğlu son olarak Cannes Film Festivali’de ortaya çıktı. Festivalde hamilelik müjdesi veren ünlü isim karnı burnunda bir karesini yayınladı.

Karnı iyice büyüyen güzel oyuncu beyazlara büründü. Beyaz mini bir elbise giyen Gümülcinelioğlu, büyüyen karnını tutarak verdiği pozu da sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü isme takipçileri tebrik mesajları yağdırdı.