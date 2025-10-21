MAGAZİN

Tuba Büyüküstün'e Hakan Sabancı soruldu! 'Utanıyorum' yanıtı dikkat çekti

Hande Erçel ile 3 yıllık ilişkisini sonlandıran Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğenerek sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Fark edilince beğenisini geri çeken Sabancı'nın bu hamlesi Tuba Büyüküstün'e soruldu. Ünlü ismin verdiği 'utanıyorum' yanıtı dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

Uzun süredir birlikte olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın aşkı sürpriz bir şekilde sona ermişti.

Hakan Sabancı ayrılığından ardından sosyal medyada oyuncu Tuba Büyüküstün'ün bir fotoğrafını beğenerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Güzel oyuncuya Dehşet Bey filminin galasında Hakan Sabancı'nın bu hamlesi soruldu.

Tuba Büyüküstün, ''Bir şey söyleyebilir miyim? Ben gerçekten bu sorulardan utanıyorum şu an. Başka zaman konuşalım, buraya bir bakar mısınız lütfen?'' yanıtını verdi.

