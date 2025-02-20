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Tuba Büyüküstün ikiz kızlarıyla kar keyfi yaptı! "Kocaman olmuşlar"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.02.2025 14:14
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“Ihlamurlar Altında,” “Kara Para Aşk,” “Gönülçelen,” “Asi” ve “Zeytin Ağacı” gibi dizilerle tanınan Tuba Büyüküstün, gözlerden uzak büyüttüğü kızlarıyla geçirdiği keyifli anları paylaştı.

Tuba Büyüküstün ikiz kızlarıyla kar keyfi yaptı! "Kocaman olmuşlar"

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile Paris’te evlenmiş ve 2012 yılında ikizleri Toprak ve Maya dünyaya gelmişti. 2017’de yollarını ayıran Büyüküstün, uzun süredir sosyal medyadan uzak tutmayı tercih ettiği kızlarıyla sık sık İstanbul ve Paris arasında seyahat ediyor.

Kapadokya’nın kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünen manzarasında kızlarıyla eğlenceli anlar yaşayan Büyüküstün, sosyal medyada tatilinden kareler paylaştı.

Oyuncu 13 yaşındaki ikizleriyle birlikte Kapadokya'ya giderek kar keyfi yaptığı anlardan pozlarını da paylaştı.

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Kapadokya'ya seyahat eden ünlü oyuncu, burada 13 yaşındaki ikizleriyle birlikte kışın büyüleyici atmosferinde kar keyfi yaptı.

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İkizlerin son haline "Kocaman olmuşlar", "Annelerinin boyuna gelmişler", "Ne güzel kızlar", "Maşallah anne baba güzel çocuklar güzel" yorumları yapıldı.

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Tuba Büyüküstün, iş hayatında çocuklarının bakımını ön planda tutarak, uzun saatler süren projelere katılmamayı tercih ettiğini belirtmişti. Oyuncu "Uzun saatler ve uzun günler bana göre değil. Bir süre böyle bir proje olmayacak. Çocuklar oradayken de çalışmayı tercih etmiyorum aslında" demişti.

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Tuba Büyüküstün
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