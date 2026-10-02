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Tuba Büyüküstün'ün koltuk altı fotoğrafı olay olmuştu! Sessizliğini bozdu

Tuba Büyüküstün'ün başrolünde yer aldığı Sultana filminden yayılan bir fotoğraf filmin önüne geçmiş bir anda herkes Tuba Büyüküstün'ün koltuk altı kıllarını konuşmaya başlamıştı. Kısa sürede gerçek olmadığı öğrenilen bu fotoğrafa aylar sonra ünlü isimden cevap geldi.

Tuba Büyüküstün'ün koltuk altı fotoğrafı olay olmuştu! Sessizliğini bozdu
Öznur Yaslı İkier

Tuba Büyüküstün ve Derya Pınar Ak’ın başrolleri paylaştığı Sultana filmi 17 Eylül'de izleyicisiyle buluştu. İddialı sahneleriyle çok konuşulan filmden görüntüler sosyal medyada hızla dolaşıma girdi.

Filmin tanıtımları yayıldığı dönemde ortaya çıkan bir afişteki Tuba Büyüküstün'ün 'koltuk altı kılları' ise yeniden gündeme geldi.

“Sultana”dan paylaşılan söz konusu görüntü, kısa sürede sıradan bir Photoshop müdahalesinin çok ötesinde bir tartışmaya dönüşmüştü.

Tuba Büyüküstün ün koltuk altı fotoğrafı olay olmuştu! Sessizliğini bozdu 1

Aylar süren hazırlık, oyuncuların performansı ve tüm ekibin ortaya koyduğu emek ise bir anda geri planda kalmıştı. Oysa kısa süre sonra görüntünün gerçeği yansıtmadığı, orijinal fotoğraf üzerinde dijital bir değişiklik yapıldığı ortaya çıktı.

Tuba Büyüküstün ün koltuk altı fotoğrafı olay olmuştu! Sessizliğini bozdu 2

Büyüküstün, Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalında gerçekleştirdiği sohbette konuya dair açıklamalarda bulunarak, filmin henüz seyirciyle buluşmadan söz konusu fotoğraf üzerinden gündeme gelmesinin kendisini üzdüğünü ifade etti.

Tuba Büyüküstün ün koltuk altı fotoğrafı olay olmuştu! Sessizliğini bozdu 3

Ünlü isim açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; “Kadınların kılı var. Ağda ve lazer ne zaman çıktı bilmiyorum. Kadın ırkının kıllarıyla yaşadığı bir dönem var.”

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Anahtar Kelimeler:
Tuba Büyüküstün Derya Pınar Ak Sultana
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