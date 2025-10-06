Tuba Büyüküstün'ün Paris Moda Haftası kombini hiç beğenilmedi! "Gözüm kanadı"

‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Babam ve Oğlum’, ‘Sınav’, ‘Kara Para Aşk’ gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası’na katılan isimler arasındaydı.

Bir süredir ekranlarda boy göstermeyen fakat çeşitli davetlerde sık sık görüntülenen Tuba Büyüküstün’ün kombini sosyal medyaya düşer düşmez konuşulmaya başlandı.

Paris Moda Haftası'nda Valentino SS26 defilesini izleyen oyuncunun takımı kadar çizmeleri de göze battı.

Sosyal medyanın diline düşen Tuba Büyüküstün'ü görenler kendini tutamadı. Oyuncunun kombinine "Malkoçoğlu çizmeleri neden?", "Güzelim kadını güdübik gibi yapmışlar!", "Gözüm kanadı", "Bu kadını neden hep rüküş yapıyorlar", "Ayakkabılar şaka mı", "Görünce tadım kaçtı" yorumları geldi.