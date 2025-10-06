MAGAZİN

Tuba Büyüküstün'ün Paris Moda Haftası kombini hiç beğenilmedi! "Gözüm kanadı"

Paris Moda Haftası sürerken Türk oyuncular da zaman zaman kombinleriyle gündeme geliyor. Son olarak Tuba Büyüküstün'ün Paris Moda Haftası kombini fena dile düştü.

Kubra Akalın

‘Çemberimde Gül Oya’, ‘Babam ve Oğlum’, ‘Sınav’, ‘Kara Para Aşk’ gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası’na katılan isimler arasındaydı.

Bir süredir ekranlarda boy göstermeyen fakat çeşitli davetlerde sık sık görüntülenen Tuba Büyüküstün’ün kombini sosyal medyaya düşer düşmez konuşulmaya başlandı.

Tuba Büyüküstün ün Paris Moda Haftası kombini hiç beğenilmedi! "Gözüm kanadı" 1

Paris Moda Haftası'nda Valentino SS26 defilesini izleyen oyuncunun takımı kadar çizmeleri de göze battı.

Tuba Büyüküstün ün Paris Moda Haftası kombini hiç beğenilmedi! "Gözüm kanadı" 2

Sosyal medyanın diline düşen Tuba Büyüküstün'ü görenler kendini tutamadı. Oyuncunun kombinine "Malkoçoğlu çizmeleri neden?", "Güzelim kadını güdübik gibi yapmışlar!", "Gözüm kanadı", "Bu kadını neden hep rüküş yapıyorlar", "Ayakkabılar şaka mı", "Görünce tadım kaçtı" yorumları geldi.

