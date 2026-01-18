Tuba Büyüküstün'ün yanıtı konuşuluyor: "Sana Türkçe öğretsem nasıl olur?"

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026'ya Türk oyuncular damga vurdu. Törende Tuba Büyüküstün de dikkat çeken isimler arasındaydı.

Geceye katılan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, kırmızı halıda verdiği röportaj sırasında sunucuyla arasında geçen kısa ama dikkat çekici diyalogla gündem oldu.

Sunucunun; "Bana Arapça öğretmen gerekiyor" sözleri üzerine Büyüküstün, "Sana Türkçe öğretsem nasıl olur?" yanıtıyla gündeme geldi.

Ardından ise güzel oyuncu sunucuya 'samimiyet' kelimesini öğretmeye çalıştı.