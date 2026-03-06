Burcu Güneş Demet Akalın'a fena yüklendi! Ağzına geleni saydı! "Ne duruş ne de kalite olarak..."

Bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı Burcu Güneş, meslektaşı Demet Akalın hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Akalın'ı sanat anlayışı, duruşu ve kalite çizgisi açısından kendisine yakın bulmadığını dile getiren Burcu Güneş sert ifadeler kullandı.

Güneş; "Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında" dedi.

Ece Seçkin ise konuya dahil olarak Burcu Güneş’e: “Herkes kendine yakışanı konuşur. Ne kadar ayıp, hemcinsin olan başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak. Sanırım bu kafayı hiçbir zaman anlamayacağım. Ayrıca muhabirlere neden ters ters konuşursun ki? İnsanlar işini yapıyor. Relax girl, take it easy.” ifadelerini kullandı.