Tuba Ünsal, Ayvacık’ta arazi satın aldı! "Tarla kurdum" diyerek paylaştı

Hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Tuba Ünsal, Çanakkale'de arsa aldı. Ayvacık'ta 35 dönümlük arazi alan Tuba Ünsal sosyal medyadaki paylaşımlarıyla arsasındaki tarım girişimlerini gösterdi.
"Evimin bahçesinde küçücük bir tarla kurdum…" diyen güzel isim "Toprağa dokunmak, sabah filizleri kontrol etmek, ilk biberimi görmek… Bütün bunlar bana inanılmaz bir huzur veriyor." dedi.
Tuba Ünsal sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:
"Ama bu sadece bir hobi değil. Dünyanın geldiği noktada hâlâ bir gıda politikamız yok ve temiz, güvenilir gıdaya ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor. Ben de kendi tarlamı kurarak hem kendime hem de çocuklarıma sağlıklı gıda sunmak, hem de bu sürecin sorumluluğunu üstlenmek istedim."
Tuba Ünsal Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği eğitimi aldığını da şu sözlerle anlattı:
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