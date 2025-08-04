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Tuba Ünsal, Ayvacık’ta arazi satın aldı! "Tarla kurdum" diyerek paylaştı

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Ayvacık'ta 35 dönümlük arazi alıp tarıma merak sardı. "Evimin bahçesinde küçücük bir tarla kurdum…" diyen güzel oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağdı.

Tuba Ünsal, Ayvacık’ta arazi satın aldı! "Tarla kurdum" diyerek paylaştı
Kubra Akalın

Hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Tuba Ünsal, Çanakkale'de arsa aldı. Ayvacık'ta 35 dönümlük arazi alan Tuba Ünsal sosyal medyadaki paylaşımlarıyla arsasındaki tarım girişimlerini gösterdi.

"Evimin bahçesinde küçücük bir tarla kurdum…" diyen güzel isim "Toprağa dokunmak, sabah filizleri kontrol etmek, ilk biberimi görmek… Bütün bunlar bana inanılmaz bir huzur veriyor." dedi.

Tuba Ünsal, Ayvacık’ta arazi satın aldı! "Tarla kurdum" diyerek paylaştı 1

Tuba Ünsal sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:

"Ama bu sadece bir hobi değil. Dünyanın geldiği noktada hâlâ bir gıda politikamız yok ve temiz, güvenilir gıdaya ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor. Ben de kendi tarlamı kurarak hem kendime hem de çocuklarıma sağlıklı gıda sunmak, hem de bu sürecin sorumluluğunu üstlenmek istedim."

Tuba Ünsal, Ayvacık’ta arazi satın aldı! "Tarla kurdum" diyerek paylaştı 2

EĞİTİM ALDIĞINI DA AÇIKLADI

Tuba Ünsal Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği eğitimi aldığını da şu sözlerle anlattı:

Tuba Ünsal, Ayvacık’ta arazi satın aldı! "Tarla kurdum" diyerek paylaştı 3
"Bu yolculuğu daha bilinçli yapmak için Nazım Tanrıkulu hocanın Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği eğitiminde ilk modülü tamamladım. Artık sadece ekip biçmiyorum; toprağı, bitkilerin dilini ve doğanın ritmini anlamaya başlıyorum. Şehirde kendi yiyeceğini yetiştirmek bana şunu hatırlatıyor: Temiz gıda lüks değil, bir hak. Ve bu hakkı korumak, önce kendi küçük toprağımızdan başlıyor."

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Tuba Unsal
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