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  4. Tuğba Ekinci'nin Serenay Sarıkaya göndermeli Cem Yılmaz yorumu gündemde! Sözünü sakınmadı tepki çekti

Tuğba Ekinci'nin Serenay Sarıkaya göndermeli Cem Yılmaz yorumu gündemde! Sözünü sakınmadı tepki çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.01.2025 15:51
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Günlerdir magazin manşetlerinde ünlü menajer Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialar yer alıyor. Sarıkaya hakkındaki iddialar sonrası ünlü menajer hakkında soruşturma başlatıldı. Konuya dair bir yorum da Tuğba Ekinci'den geldi. Ekinci'nin yorumu sosyal medyada tepki çekti.

Tuğba Ekinci'nin Serenay Sarıkaya göndermeli Cem Yılmaz yorumu gündemde! Sözünü sakınmadı tepki çekti

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024'teki yazısında Rekabet Kurumu'nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara "kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma" gerekçesiyle baskın yapacağını kaleme almıştı.

Uğur, aynı yazısında bir kadın menajerin, kadın oyuncularından birini "ünlü bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının iş adamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını" öne sürmüştü.

Ortaya çıkan bu iddiaların ardından söz konusu kadın menajerin ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu söylentileri hızla yayıldı.

SERENAY AYŞE

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bu iddiaların yayılmasının ardından Serenay Sarıkaya konuya dair yaptığı açıklamada "O kadar tuhaf ve akılalmaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok buna. Zaten ID İletişim olarak da ben kişisel olarak da mahkemeye taşıdık süreci. Mahkemede olduğu için de bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

EKİNCİ

YORUMU TEPKİ ÇEKTİ

Konuya dair ünlü isimlerden yorumlar gecikmezken Tuğba Ekinci'de kendini tutamadı. Ünlü isim; Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım ve Cem Yılmaz'ın olduğu bir kareyi yayınlayarak ''Hop! Beş milyon dolardan Cem'e de burada hak düşüyor. Cem'e de paydan verin. Cem’den ayrılmış olmasa kiminle görüşeceği Serenay'ın dikkat çekmezdi. Ayıp olmuş.' ifadelerini kullandı. Tuğba Ekinci'nin bu yorumu sosyal medyada tepki çekti.

Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya Tuğba Ekinci Ayşe Barım
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