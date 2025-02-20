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Tuğçe Tayfur zor günler geçiriyor! Bebeği için dua istedi, doktor sonrası paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.02.2025 11:46
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2 Ocak'ta hayatını kaybeden babası Ferdi Tayfur'un ölümüyle zor günler geçiren Tuğçe Tayfur, şimdilerde 3. bebeğine hamile. Dün yaptığı paylaşımda bebeği için sevenlerinden dua isteyen Tayfur'dan yeni paylaşım geldi.

Tuğçe Tayfur zor günler geçiriyor! Bebeği için dua istedi, doktor sonrası paylaştı

Babası Ferdi Tayfur'un ölümüyle zor günler geçiren Tuğçe Tayfur 3. kez hamileydi. Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Dualarınızı eksik etmeyin. Bebeğimizin sağlık durumu öğrenmeye gidiyoruz" diyerek takipçilerine dua çağrısı yaptı.

Muhammet Aydın ile evli olan Tayfur, doktor kontrolü sonrası, bebeğinin sağlık durumu hakkında önemli bir açıklama yaptı.

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Tuğçe Tayfur, "Bebeğimizin durumu 3 hafta sonra daha kesin olarak netleşecek ama iyiye gidiyoruz Elhamdüllillah. Yer gök dua, bunu bir kez daha anladım. Yanımda olmasa da kalbiyle en içten dilekleriyle dualar eden herkese çok teşekkür ederim" şeklinde bir açıklama yaptı.

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Tayfur, durumunun belirsiz olduğunu ancak moralinin iyi olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
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