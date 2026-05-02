Tülay Özer'in cenazesi: Zerrin Özer araçtan inemedi, fenalaştı

İkimiz Bir Fidanız, Falcı, Deli Gibi Sevdim, Büklüm Büklüm ve Yalvarırım gibi efsane şarkılarla tanınan Tülay Özer hayatını kaybetti.

Mide rahatsızlığı nedeniyle Marmaris’teki bir hastaneye başvuran ve uzun süredir haftada 3 gün diyalize giren Tülay Özer'in acı haberi sonrası sevenleri yıkıldı. Tülay Özer'in kardeşi şarkıcı Zerrin Özer cenazede de zor anlar yaşadı.

Kariyeri boyunca büyük destek gördüğü ablasını sol yolculuğuna uğurlamak için camiye gelen Zerrin Özer araçtan inemedi. Bir süredir kendisi de sağlık sorunları yaşayan Özer fenalaştı.

Ender Saraç araca girerek Zerrin Özer'e başsağlığında bulundu daha sonra ise "Zerrin aşırı üzgün, destek ilaç da kullanıyor. Sarıldık konuştuk" dedi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Zerrin Özer daha sonra cenazenin yarısında camiden ayrıldı.