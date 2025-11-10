MAGAZİN

Türk kahvesi, yaprak sarma, baklava derken Bella Hadid şimdi de...

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Bella Hadid, babasının doğum gününü kutladı. Bella Hadid kutlama paylaşımında bu sefer künefe yerken poz verdi. Hadid'in döner, baklava gibi yiyeceklerle pozlarından sonra bu pozu da dikkat çekti.

28 yaşındaki Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid yaşadığı sağlık sorunlarıyla hayranlarını üzmüştü. Tedavi sonrası ayaklanan Hadid babasının doğum gününü kutladı.

Kuveyt'e giden Hadid kutlama paylaşımında künefe yiyerek poz verdi.

Türk kahvesi, yaprak sarma, baklava derken Bella Hadid şimdi de... 1

Türk yemeklerine olan ilgisiyle bilinen dünyaca ünlü model Bella Hadid'in bu paylaşımına da beğeniler gecikmedi.

Türk kahvesi, yaprak sarma, baklava derken Bella Hadid şimdi de... 2

TÜRK MUTFAĞI VAZGEÇİLMEZİ

2019’da Kapadokya turu sırasında yöresel lezzetleri deneyen Bella Hadid, o dönem et döner yerken çekilen fotoğrafıyla gündeme gelmişti. 2023’te elinde Türk kahvesi paketiyle görüntülendiğinde de yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. 2024 yılına girerken ise mutfağında yaprak sarması yaparken paylaştığı kare, “Bella Hadid Türk oldu” esprilerine neden olmuştu.

Bella Hadid
