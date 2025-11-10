Türk kahvesi, yaprak sarma, baklava derken Bella Hadid şimdi de...

28 yaşındaki Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid yaşadığı sağlık sorunlarıyla hayranlarını üzmüştü. Tedavi sonrası ayaklanan Hadid babasının doğum gününü kutladı.

Kuveyt'e giden Hadid kutlama paylaşımında künefe yiyerek poz verdi.

Türk yemeklerine olan ilgisiyle bilinen dünyaca ünlü model Bella Hadid'in bu paylaşımına da beğeniler gecikmedi.

TÜRK MUTFAĞI VAZGEÇİLMEZİ

2019’da Kapadokya turu sırasında yöresel lezzetleri deneyen Bella Hadid, o dönem et döner yerken çekilen fotoğrafıyla gündeme gelmişti. 2023’te elinde Türk kahvesi paketiyle görüntülendiğinde de yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. 2024 yılına girerken ise mutfağında yaprak sarması yaparken paylaştığı kare, “Bella Hadid Türk oldu” esprilerine neden olmuştu.