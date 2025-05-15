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Türk sineması yasta... Ünlü yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti!

Ünlü yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, 79 yaşında hayatını kaybetti. Özgentürk'ün vefat haberi Türk sinemasını yasa boğdu.

Türk sineması yasta... Ünlü yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti!
Öznur Yaslı İkier

Türk sinemasının önemli yönetmen ve senaristlerinden Ali Özgentürk, hayatını kaybetti.

1979 yılında çektiği 'Hazal' filmi ile sinema dünyasında adını duyuran Ali Özgentürk, aralarında 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Yengeç Oyunu', 'Balalayka' gibi filmlerin de bulunduğu bir çok yapıma imza attı.

Ali Özgentürk'ün vefat haberini kardeşi Nebil Özgentürk duyurdu. Nebil Özgentürk yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

''Abim... Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK'ü kaybettik..

Gençliğinde tiyatrocu.. 50 yıldır da sinemacıydı..

Simay ve Dünya'nın babasıydı..

Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi..

Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata "sevgi emektir" diye söz bırakan Selvi Boylum'un.

Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi...

Çok üzgünüm...''

yönetmen 2

ALİ ÖZGENTÜRK KİMDİR?

Özgentürk, sinemaya 1974 yılında kamera asistanı olarak başladı. Yılmaz Güney, Atıf Yılmaz gibi yönetmenlere asistanlık yaptı. 1979 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi Hazal ile adını duyurarak birçok ödülün sahibi oldu. Daha sonra çektiği At ( 1981 ), Bekçi ( 1985 ), Su Da Yanar (1987 ), Çıplak ( 1993 ), Mektup ( 1997 ) adlı filmleriyle de ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza attı.

Özellikle At, Tokyo'da aldığı büyük ödüllerle ses getirdi. Yönetmen ayrıca " Mektup " filminden önce " 10 yönetmen 2 Film Projesi " dahilinde Onat Kutlar'ın iki öyküsünden çektiği Sır adlı kısa filmini gerçekleştirdi.

Ali Özgentürk' ün filmleri ve aldığı ödüller:

Hazal": Başrollerini Türkan Şoray ve Talat Bulut'un paylaştığı " Hazal " filmiyle, 1980 Prades Film Festivali Birincilik Ödülü, 1980 Manheim Film Festivali " Altın Düka ", Katolik Kilisesi ve Halk Jürisi Ödülleri, 1980 San Sebastian Film Festivali Birincilik Ödülü ve 1980 Lahey Film Festivali Birincilik Ödülü' nü aldı.**

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Yönetmen yeşilçam
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