Türk sinemasının acı kaybı! Usta oyuncu Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti

Türk sinemasında önemli bir yere sahip olan usta oyuncu Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Film San Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu.

''ÇOK ÜZGÜNÜM''

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, yaptığı paylaşımda “Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros'a Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı. Ünlü tiyatrocu Nedim Saban da duygularını, “Çok üzgünüm Anta'cığım geriye güzel anılar kaldı" sözleriyle dile getirdi.

BİRÇOK YAPIMDA YER ALMIŞTI!

‘Adını Feriha Koydum’, ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Acı Hayat’ ve ‘Yarım Elma’ gibi pek çok yapımda rol alan Toros’un vefatı, başta ailesi olmak üzere sanat camiasında ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Anta Toros'un kendisi gibi oyuncu eşi Misak Toros da 2010 yılında hayata gözlerimi yummuştu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır