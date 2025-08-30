MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Türk sinemasının acı kaybı! Usta oyuncu Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti

Türk sineması ve tiyatrosunun sevilen isimlerinden Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı, sanat camiasında derin üzüntüye yol açtı.

Türk sinemasının acı kaybı! Usta oyuncu Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti

Türk sinemasında önemli bir yere sahip olan usta oyuncu Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, Film San Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk sinemasının acı kaybı! Usta oyuncu Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti 1

''ÇOK ÜZGÜNÜM''

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, yaptığı paylaşımda “Sinema ve tiyatro sanatçısı Anta Toros'a Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı. Ünlü tiyatrocu Nedim Saban da duygularını, “Çok üzgünüm Anta'cığım geriye güzel anılar kaldı" sözleriyle dile getirdi.

Türk sinemasının acı kaybı! Usta oyuncu Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti 2

BİRÇOK YAPIMDA YER ALMIŞTI!

‘Adını Feriha Koydum’, ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Acı Hayat’ ve ‘Yarım Elma’ gibi pek çok yapımda rol alan Toros’un vefatı, başta ailesi olmak üzere sanat camiasında ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Anta Toros'un kendisi gibi oyuncu eşi Misak Toros da 2010 yılında hayata gözlerimi yummuştu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anıtkabir'i ziyaret ettiler! Sosyal medya onları konuştuAnıtkabir'i ziyaret ettiler! Sosyal medya onları konuştu
Cezmi Baskın hakkında taciz iddiası! 'İfşa ediyorum' diyerek paylaşıldıCezmi Baskın hakkında taciz iddiası! 'İfşa ediyorum' diyerek paylaşıldı

Anahtar Kelimeler:
vefat sinema
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü

3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferde öncelik hakkımız var ama..."

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferde öncelik hakkımız var ama..."

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.