Türk tiyatrosunun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti!

Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Feyha Çelenk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Çelenk'in vefatı sanat camiasını yasa boğarken, cenaze programı da belli oldu.

Öznur Yaslı İkier

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Devlet Tiyatrosu sanatçısı Feyha Çelenk, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haber, Devlet Tiyatroları tarafından resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Feyha Çelenk’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 9 Ağustos 1945’te İstanbul'da doğan Feyha Çelenk, Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllar büyük bir özveriyle sanatını sürdürmüş; Bursa Devlet Tiyatrosunun gelişiminde üstlendiği önemli rol ve Ankara'dan Bursa'ya uzanan sanat yolculuğunda sahnedeki başarılarının yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de iz bırakmıştır.

"BU GÖREVİ ÜSTLENEN İLK KADIN"

1987-1994 yılları arasında müdürlük yaparak Devlet Tiyatroları tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın olan Çelenk, öncü kimliği ve sanatındaki derinliğiyle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Feyha Çelenk için 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.30’da Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde tören düzenlenecek.

Sanatçı, aynı gün İstanbul Üsküdar’daki Karacaahmet Şakirin Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 kilo verdi! Yeni adresi belli oldu15 kilo verdi! Yeni adresi belli oldu
Son anda iptal edilmişti! Karar verildi Son anda iptal edilmişti! Karar verildi

En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

