Türkan Şoray makyajı yaptı! Selin Şekerci 'Turkish Delight' akımıyla yıktı geçti

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Türkan Şoray, yeteneği ve güzelliğiyle yıllarca hafızalarda kaldı. Son dönemde, influencer’lar tarafından 'Turkish Delight Make Up' adıyla yapılan Türkan Şoray makyajı, TikTok ve Instagram'da büyük bir akıma dönüştü ve dünya çapında popülerlik kazandı.

Başarılı oyuncu Selin Şekerci, sosyal medyada popülerleşen 'Turkish Delight' akımına katıldı.

Yeşilçam’ın efsanevi ismi Türkan Şoray’ın ikonik makyajını yaparak sosyal medya hesabında paylaşan Şekerci, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Selin Şekerci, Sezen Aksu’nun Kusura Bakma şarkısı eşliğinde Türkan Şoray’ın ikonik makyajını yaptığı bir video paylaştı. Paylaşımına, “Yeşilçam benim işim Türkan Şoray makyajını nasıl kaptırdım diye el arttırdım şarkıyı da söyledim" notunu düşen Şekerci, bu yaratıcı paylaşımıyla büyük beğeni topladı.

Selin Şekerci'nin bu özel paylaşımına, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Yorumlar arasında, “Akıma en çok yakışan gözler”, “Tamamdır akım sona erdi”, “En çok benzeyen sen olmuşsun” gibi ifadeler yer aldı.

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