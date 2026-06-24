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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci durağı Bursa olacak

Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa, 27 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında üçüncü kez kültür, sanat ve gastronominin buluşma noktası olacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci durağı Bursa olacak
Cansu Çamcı

Türkiye’nin kültür, tarih ve medeniyet hafızasında önemli bir yere sahip olan Bursa; köklü geçmişi, zengin kültürel mirası, güçlü sanat geleneği, doğal güzellikleri ve özgün gastronomisiyle festival boyunca ziyaretçilerine kültür ve sanatla iç içe bir deneyim sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa’nın kültür ve medeniyet tarihindeki özel konumuna dikkat çekerek, şehrin Osmanlı’nın ilk başkenti olmasının yanı sıra hanları, çarşıları, külliyeleri, yaşayan zanaatları, köklü mutfak kültürü ve güçlü sanat birikimiyle Türkiye’nin en önemli kültür merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Festival kapsamında Bursa’nın tarihi mirasının, sanat hayatının, müziğinin, gastronomisinin ve geleneksel değerlerinin yüzlerce etkinlikle vatandaşlarla buluşturulacağını belirten Ersoy, “Bursa’nın geçmişten bugüne taşıdığı kültürel birikimi farklı sanat disiplinleriyle yeniden yorumlayacak, şehrin her köşesinde kültür ve sanatın heyecanını yaşatacağız.” dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali nin sekizinci durağı Bursa olacak 1

Bakan Ersoy, festivalin Bursa’nın kültürel mirasını görünür kılarken şehrin gastronomi değerlerini de ön plana çıkaracağını ifade ederek, festival kapsamında oluşturulan Lezzet Noktaları seçkisiyle İskender kebabından cantığa, süt helvasından kestane şekerine uzanan zengin mutfak kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılacağını kaydetti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali nin sekizinci durağı Bursa olacak 2

Bursa, festival boyunca sergilerden konserlere, sahne sanatlarından atölyelere, gastronomi etkinliklerinden geleneksel el sanatlarına uzanan geniş programıyla ziyaretçilerini kültür, sanat ve lezzet dolu bir yolculuğa davet edecek.

KONSERLER VE TİYATRO GÖSTERİSİ FESTİVALİN COŞKUSUNU ZİRVEYE TAŞIYACAK

Bursa’da festival akşamları FSM Hastane Alanı’nda düzenlenecek konserlerle şenlenecek. Festival kapsamında Demet Akalın, Ceza, Derya Uluğ, Serkan Kaya, Levent Yüksel, Ebru Yaşar, Gökhan Türkmen, Murat Boz ve Sinan Akçıl Samsun’da sahne alarak festival akşamlarında müzik şöleni yaşatacak.
Popüler dinletilerin yanı sıra “Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı” ve “Yeşilçam Şarkıları” gibi özel konser programları ve Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatro’sunda sahnelenecek olan “Çınarın Gölgesinde” tiyatro oyunu festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali nin sekizinci durağı Bursa olacak 3

BURSA'NIN GASTRONOMİ MİRASI LEZZET NOKTALARINDA KEŞFEDİLECEK

Bursa, Kültür Yolu Festivali boyunca yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil, köklü mutfak kültürüyle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında oluşturulan Lezzet Noktası seçkisinde yer alan 45’ten fazla restoran, kafe ve yerel işletme, Bursa’nın zengin mutfak kültürünü ve köklü gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. Bursa Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programında, ev sahibi Şef Gürkan Kaya’nın yanı sıra Şef ve Araştırmacı Vedat Başaran, Şef Serkan Aksoy ve Şef Tahir Korkmaz da konuk şef olarak yer alacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali nin sekizinci durağı Bursa olacak 4

Osmanlı saray mutfağından Balkan göçmenlerinin yemek kültürüne, verimli tarım topraklarından geleneksel üretim alışkanlıklarına uzanan köklü bir gastronomi mirasına sahip Bursa’da; dünyaca ünlü İskender kebabı, pideli köfte, İnegöl köfte, cantık, tahinli pide, süt helvası, kestane şekeri, Kemalpaşa tatlısı, Mihaliç peyniri ve Bursa siyah inciri gibi kente özgü lezzetler festival boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

SERGİ, SÖYLEŞİ, ATÖLYE VE ÇOCUK ETKİNLİKLERİ FESTİVALDE DENEYİMLENECEK

Festival kapsamında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde “Hane”, Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri”, Ördekli Kültür Merkezi’nde “Yaşayan Miras: Bursa Sergisi”, Atatürk Evi Müzesi Limonluk Bölümü’nde ise “Aselsan İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu” sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali nin sekizinci durağı Bursa olacak 5

Geleneksel sanat atölyeleri, yaşayan miras ve şehrin tarihi hakkında söyleşiler de Bursa Kültür Yolu Festivali’nde ziyaret edilebilecek. Festival etkinlikleri arasında ise FotoMaraton Bursa ve FotoMaraton Çocuk yer alacak. Katılımcıları şehirle bağ kurmasını sağlayacak olan FotoMaraton etkinliklerinin yanı sıra çocuklara özel planlanan atölyeler, şenlikler ve Çocuk Köyü etkinlikleri festival boyunca devam edecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali nin sekizinci durağı Bursa olacak 6

Bursa Kültür Yolu Festivali, 27 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında çeşitli konser, tiyatro, söyleşi, sergi, atölye ve çocuk etkinliklerini sanatseverlerle bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylara Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi ve @turkiye_kulturyolu Instagram hesabı üzerinden ulaşılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kültür Yolu Festivali
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