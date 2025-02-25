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  4. Türkü Su Demirel Yalı Çapkını'na yeniden girdi! Tüm dengeler değişecek

Türkü Su Demirel Yalı Çapkını'na yeniden girdi! Tüm dengeler değişecek

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.02.2025 14:54
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Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını için final çanları çalıyor. 100. bölümde final yapacak olan diziye ekibe daha önce veda eden Türkü Su Demirel yeniden dahil oldu. Ünlü oyuncunun hikayesini tamamlamak üzere diziye girdiği söyleniyor...

Türkü Su Demirel Yalı Çapkını'na yeniden girdi! Tüm dengeler değişecek

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi için final bekleniyor. Büyük finale haftalar hala diziye ekibe daha önceden veda eden Türkü Su Demirel yeniden katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kulislerde Suna’nın hikâyesini tamamlamak için geldiği konuşulan Serpil, dengeleri değiştirecek.

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Reytingleri düştüğü için birçok dizi gibi maliyet indirimi yapılarak 100. bölümü tamamlayacağı konuşulan “Yalı Çapkını” son yıllarda yurt dışına en yüksek ücretle, en çok satılan dizilerin başında geliyor.

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Öte yandan Çetin Tekindor’un da dizideki rolünün devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını
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