Türkücü Emrah'ın serveti say say bitmiyor! Spor kompleksi, 300'ü aşkın ev, 12 dükkan ve daha fazlası... Kira geliri dudak uçuklattı

Hayatımıza "Küçük Emrah" lakabıyla giren ünlü türkücü Emrah, birçok şarkıyla hafızalarda yer edindi. Başarılı iş hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim şimdi de servetiyle adından söz ettirdi. Türkücü Emrah'ın serveti adeta saymakla bitmiyor...

Öznur Yaslı İkier

'Götür Beni Gittiğin Yere', 'Unutabilsem', 'Ağla Gözbebeğim', 'Bizi Kimse Ayıramaz', 'Belalım Benim', 'Boynu Bükükler' ve 'Vurmayın' gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü türkücü Emrah servetiyle gündem oldu.

Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen Emrah'ın 300'ü aşkın evi olduğu söylentiler arasında.

Türkücü Emrah ın serveti say say bitmiyor! Spor kompleksi, 300 ü aşkın ev, 12 dükkan ve daha fazlası... Kira geliri dudak uçuklattı 1

Ünlü şarkıcının İstanbul’da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı ve aynı projede de 12 dükkanı olduğu iddia edilmişti.

Türkücü Emrah ın serveti say say bitmiyor! Spor kompleksi, 300 ü aşkın ev, 12 dükkan ve daha fazlası... Kira geliri dudak uçuklattı 2

Emrah'ın ayrıca Bodrum’da 8 milyon TL’ye lüks villaları olduğu biliniyor.

Türkücü Emrah ın serveti say say bitmiyor! Spor kompleksi, 300 ü aşkın ev, 12 dükkan ve daha fazlası... Kira geliri dudak uçuklattı 3

KİRA GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

2022 yılında mahkemeye gelir beyanında bulunduğunda aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyleyen Emrah'ın, şu anki kira gelirinin yaklaşık 10 milyon TL seviyelerine ulaştığı biliniyor.

Türkücü Emrah ın serveti say say bitmiyor! Spor kompleksi, 300 ü aşkın ev, 12 dükkan ve daha fazlası... Kira geliri dudak uçuklattı 4

Anahtar Kelimeler:
emrah
