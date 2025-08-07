Türkücü Emrah'ın serveti say say bitmiyor! Spor kompleksi, 300'ü aşkın ev, 12 dükkan ve daha fazlası... Kira geliri dudak uçuklattı

'Götür Beni Gittiğin Yere', 'Unutabilsem', 'Ağla Gözbebeğim', 'Bizi Kimse Ayıramaz', 'Belalım Benim', 'Boynu Bükükler' ve 'Vurmayın' gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü türkücü Emrah servetiyle gündem oldu.

Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen Emrah'ın 300'ü aşkın evi olduğu söylentiler arasında.

Ünlü şarkıcının İstanbul’da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı ve aynı projede de 12 dükkanı olduğu iddia edilmişti.

Emrah'ın ayrıca Bodrum’da 8 milyon TL’ye lüks villaları olduğu biliniyor.

KİRA GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

2022 yılında mahkemeye gelir beyanında bulunduğunda aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyleyen Emrah'ın, şu anki kira gelirinin yaklaşık 10 milyon TL seviyelerine ulaştığı biliniyor.