TV Yayın Akışı 6 Nisan 2025: Bugün TV'de Neler Var? Şakir Paşa Ailesi, Deha var mı?

Bu akşam TV'de hangi diziler var hangi programlar yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor.
Bu akşam Şakir Paşa Ailesi ve Deha'nın tekrar bölümlerinin yayınlanacak olması dizi seyircilerini üzdü. İşte, 6 Nisan 2025 TV yayın akışı…
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bahar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
21:30 Deha
00:15 Yedi Bela Hüsnü
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Bahar
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
22:45 Kızıl Goncalar
01:45 Şahane Hayatım
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Bir Gece Masalı
14:45 Sustalı Ceylan
17:40 Sümela'nın Şifresi Temel
19:00 atv Ana Haber
20:00 Sustalı Ceylan
23:00 Kardelenler
02:00 Kuruluş Osman
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Deli Dumrul
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 Beni Böyle Sev
08:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo Türkiye
14:30 Bir Zamanlar İstanbul
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:55 3'te 3
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Piyasa
16:15 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tarzan Efsanesi
22:00 Saklambaç
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