TV Yayın Akışı 6 Nisan 2025: Bugün TV'de Neler Var? Şakir Paşa Ailesi, Deha var mı?

Bu akşam TV'de hangi diziler var hangi programlar yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor.

Bu akşam Şakir Paşa Ailesi ve Deha'nın tekrar bölümlerinin yayınlanacak olması dizi seyircilerini üzdü. İşte, 6 Nisan 2025 TV yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI



08:00 Bahar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yedi Bela Hüsnü

21:30 Deha

00:15 Yedi Bela Hüsnü

01:45 Kızılcık Şerbeti

04:00 Bahar

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

22:45 Kızıl Goncalar

01:45 Şahane Hayatım

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Bir Gece Masalı

14:45 Sustalı Ceylan

17:40 Sümela'nın Şifresi Temel

19:00 atv Ana Haber

20:00 Sustalı Ceylan

23:00 Kardelenler

02:00 Kuruluş Osman

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Deli Dumrul

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:40 Beni Böyle Sev

08:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Lingo Türkiye

14:30 Bir Zamanlar İstanbul

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:55 3'te 3

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Piyasa

16:15 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tarzan Efsanesi

22:00 Saklambaç