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Üç Kız Kardeş'in yıldızı Almila Ada evlendi! Gelinliği çok beğenildi

Üç Kız Kardeş dizisiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Almila Ada iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile Tarabya otelde aile arasında gerçekleşen bir törenle evlendi. Güzel oyuncunun sade gelinliği sosyal medyada beğeni topladı.

Üç Kız Kardeş'in yıldızı Almila Ada evlendi! Gelinliği çok beğenildi
Kubra Akalın

Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Almila Ada iş insanı İhsan Çilsal ile evlendi. 'Adı Efsane', 'Cennet'in Gözyaşları', 'Bir Deli Rüzgar', 'Güvercin' ve 'Üç Kız Kardeş' gibi dizilerle tanın oyuncu Tarabya'da gerçekleşen sade nikâh töreninde, gelinliğiyle beğeni topladı.

Yakın ailenin katılımıyla düzenlenen sade tören, duygusal anlara sahne oldu. 6 yıldır beraberlik yaşayan ünlü çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı kıydı.

Zarif gelinliğiyle dikkatleri üzerine çeken Almila Ada, törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Gazetecilerin, "Üç Kız Kardeş dizisinde oynadınız, size de üç çocuk yakışmaz mı?" sorusu üzerine İhsan Çilsal, "Allah bilir ama diziye değil, Almila'nın ailesinde çok ikiz var, ona yorum yaparım" yanıtını verdi.

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Güzel oyuncunun sade gelinliğine "Çok zarif olmuş", "Çok güzel ve sade" yorumları geldi.

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üç kız kardeş
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