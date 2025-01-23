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Ukraynalı model ile aşk masalı sona erdi! Ekin Koç’un 3 yıllık ilişkisi bitti mi?

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
23.01.2025 14:11
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Ekin Koç, ilişkisini sonlandırdığı Ukraynalı model Irina Lunkova hakkında ilk kez konuşurken, aynı zamanda Sundance Film Festivali'ne katılacak olmanın heyecanını yaşadığını ve Barış Manço'yu canlandıracağı film için yoğun bir hazırlık sürecine girdiğini belirtti.

Ukraynalı model ile aşk masalı sona erdi! Ekin Koç’un 3 yıllık ilişkisi bitti mi?

Ekin Koç, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

İLİŞKİSİ BİTTİ Mİ?

Ünlü oyuncunun, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu Ukraynalı model Irina Lunkova ile ilişkisini sessiz sedasız sonlandırdığı öğrenildi. “Ne yazık ki devam etmiyor, bitti. Bir süre oldu” şeklinde cevap verdi.

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YARIN YOLCUYUM

Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Koç, "Yarın Utah’a Sundance Festivali’ne gideceğim. Alireza Khatami’nin yönettiği ‘Öldürdüğün Şeyler’ filmi için orada olacağım. Şu an alışveriş yaparak hazırlanıyorum. Ödül kazanma umudumuz var ama tabii çok güçlü rakipler var. Festival büyük, süreç nasıl gelişir bilemiyorum ama tadını çıkaracağız" dedi.

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HER PROJENİN BİR DEĞERİ VAR

Türk projelerinin son yıllarda uluslararası alanda daha fazla görünür olmasına dair soruya da yanıt veren Koç, "Her projeyi değerli buluyorum. Bu projeler sektörün büyümesine ve daha fazla kişiye istihdam yaratılmasına katkı sağlıyor. Ekonomik anlamda çok önemli bir rolü var" dedi.

BARIŞ MANÇO OLMAK İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADIM

Milliyet'in haberine göre ünlü oyuncu, aynı zamanda Türk müziğinin efsanesi Barış Manço'nun hayatını anlatacak filmde Manço’yu canlandıracağı için de heyecanlı. "Şarkıları ben seslendireceğim. Çalışmalara başladık, çünkü bu konuda çok güvenli hissetmiyorum. Bu yüzden erken hazırlığa başladım" şeklinde konuştu. Proje için büyük bir heyecan duyduğunu ve sürecin altı ay kadar süreceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Ekin Koç Barış Manço
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