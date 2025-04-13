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Ümit Besen'den Ferdi Tayfur'un ailesine gönderme... Ümit Besen, mirasını kime bırakacağını açıkladı! Vasiyet açıklaması

Ünlü şarkıcıların ölümlerinin ardından vasiyet açıklamaları ve miras konusu sık sık gündeme geliyor. Özellikle Ferdi Tayfur'un ölümü ardından yaşanan miras kavgası uzun süre gündemde kalmıştı. Bu konular gündemdeyken Ümit Besen'den şaşırtan bir vasiyet açıklaması geldi.

Ümit Besen'den Ferdi Tayfur'un ailesine gönderme... Ümit Besen, mirasını kime bırakacağını açıkladı! Vasiyet açıklaması
Kubra Akalın

Usta sanatçı Ümit Besen vasiyeti hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son dönemde özellikler Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası yaşanan miras kavgaları sonrası Besen çıkışıyla dikkat çekti.

Muhabir Online'ın haberine göre, Besen "Benim vasiyetim yok ki. Vasiyetim ne olabilir ki? Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım" dedi. Besen sözlerine şöyle devam etti:

ÇOCUKLARINA HER ŞEYİ ALMIŞ

"Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi. Kavga dövüş olmaz. Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Herkes birbirine bağlıdır. Hepsinin de kışlığını, yazlığını, evlerini, arabalarını da almışımdır. Hepsi kendilerinindir."

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"EN BÜYÜK MİRASI, BABALARININ BIRAKTIĞI İZDİR"

Bu konuda hiçbir kaygı taşımadığını belirten 68 yaşındaki sanatçı "Onların en büyük mirası, babalarının bıraktığı izdir, sevgidir, bestelerdir. En büyük sahip çıkacakları şey, babalarının karakteriyle ve onun duygularıyla onu yaşatacak şekilde yürümeleridir" dedi.

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2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Tayfur ailesinde miras krizi çıkmıştı. Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve büyük oğlu Timur Turanbayburt'un olmaması dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Besen
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