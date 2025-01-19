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Ümit Erdim’den dikkat çeken açıklamalar: "Rant çok büyük, mekanizmayı bozmak istemezler"

19.01.2025 20:13
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Ünlü oyuncu Ümit Erdim, katıldığı bir programda dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdim, "Ama rezil şeyler de var, yaşandı her sektörde olduğu gibi. Liyakat genel problemimiz olabilir. Çok büyük bir rant var. Sistem çok büyük. O yüzden de kimse oradaki mekanizmayı bozmak istemeyebilir" dedi.

Ekol TV’de ekranlara gelen Balçiçek İlter ile Şimdi programının konuğu ünlü oyuncu Ümit Erdim oldu. Ümit Erdim, son günlerde gündemde büyük yer edinen dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİ SEKTÖRÜN KANAYAN YARASI"

Oyuncu Ümit Erdim, “Ahbap çavuş ilişkisi yıllardır sektörün kanayan yarası. Hazırda bu var, aman tadımız kaçmasın durumu var, köşeler tutuldu. Genel geçer bir şey söyledim. Kendisini (Ayşe Barım) tanımadığım için de hiçbir şekilde bu konuya girmeyeceğim. Konuşmak da istemiyorum” ifadelerini kullandı.

umit

"REZİL ŞEYLER DE YAŞANDI"

Ümit Erdim, “Artık insanlar çoğu şeyi biliyor ve anlıyor. Olduğum pozisyondan, yaptığım işlerden ve yaşadığım hayattan memnunum. Ben başka şeyler yaparak kendi yolumu da açabilen biriyim. Şikâyetim ve pişmanlığım yok. Ama rezil şeyler de var, yaşandı her sektörde olduğu gibi. Liyakat genel problemimiz olabilir. Çok yaralı insan var” diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK BİR RANT VAR"

Sözlerini sürdüren Erdim, “Çözümü yok. Benim konuşmama sebebim isimlerin şu anda çok ön planda olması. Ben herhangi bir şeyin kavgasına girmem. Çözülmeyeceğini bildiğim için konuşmuyorum. Sonucunu değiştiremeyeceğim şeyler için enerjimi harcamam. Çok büyük bir rant var. Sistem çok büyük. O yüzden de kimse oradaki mekanizmayı bozmak istemeyebilir" ifadelerini kullandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ümit Erdim
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