Ümit Yılbar'sız 32 yıl... PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit olan Pentagram'ın gitaristi Ümit Yılbar unutulmadı

Yaptığı müziklerle hafızalara kazınan Türk metal grubu Pentagram'ın kurucularından gitarist Ümit Yılbar, PKK terörüne karşı mücadelede şehit oluşunun 32. yılında kalplerdeki ve hafızalardaki yerini koruyor.

MÜZİĞE ARA VERİP ASKERE GİTMİŞTİ

Müziğe gönül vermiş Ümit Yılbar müzikal anlamda başarılı ve kariyer basamaklarını tek tek çıkarken kimine göre gördüğü bir rüya üzerine kimine göre öyle karar aldığı için Pentagram müzik grubuyla ilişiğini kesip askere gitmeye karar vermişti.

YIL 1993: PKK İLE GİRİLEN ÇATIŞMADA ŞEHİT OLDU

Gönüllü olarak komanda olan Ümit Yılbar, Siirt'in Eruh ilçesindeki Bağgöze Jandarma Karakolu'nda görev yapıyordu. 25 Eylül 1993 günü Ciraf Dağı'nda PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada şehit olan Yılbar'ın naaşı İstanbul'daki Edirnekapı şehitliğine defnedildi.

ÜMİT YILBAR UNUTULMADI

27 yaşında hayata veda eden Yılbarİ unutulmadı. Sevenleri, sosyal medyada Yılbar'ı rahmet ve minnetle anan paylaşımlar yaptı.

PENTAGRAM GRUBU YILBAR İÇİN 'FLY FOREVER' ŞARKISINI ÇIKARDI

Pentagram grubu Ümit Yılbar'a ithafen "Fly Forever" isimli bir şarkı çıkarmıştı. 'Trail Blazer' albümünde bulunan 'Fly Forever' isimli şarkı grubun şehit olan eski elemanı Ümit Yılbar'a ithaf edildi.

ATHENA GRUBU ÇIKARDIKLARI ALBÜMÜ YILBAR'A 'ADADI'

Athena'nın 1993 yılında çıkardığı "One Last Breath" albümününün kapağında da, "Bu kaset 25 Eylül 1993'te aramızdan ayrılan değerli hocamız Ümit Yılbar'a adanmıştır" yazısı yer aldı.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİNE DEFNEDİLDİ

Müziğe ara verip askerlik görevi için komando olan Pentagram'ın kurucularından Ümit Yılbar, 1993 yılında şehit düşerek ülkeyi yasa boğmuştu. Yılbar'ın naaşı İstanbul'daki Edirnekapı şehitliğinde bulunuyor.