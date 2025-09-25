MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ümit Yılbar'sız 32 yıl... PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit olan Pentagram'ın gitaristi Ümit Yılbar unutulmadı

Türk Metal müziğinin Türkiye'deki öncü gruplarından Pentagram'ın gitaristlerinden Ümit Yılbar, şehit oluşunun 32. yılında anıldı. Yılbar, 1993 yılında vatani görevini yaptığı esnada terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşmüştü.

Mustafa Fidan

Yaptığı müziklerle hafızalara kazınan Türk metal grubu Pentagram'ın kurucularından gitarist Ümit Yılbar, PKK terörüne karşı mücadelede şehit oluşunun 32. yılında kalplerdeki ve hafızalardaki yerini koruyor.

MÜZİĞE ARA VERİP ASKERE GİTMİŞTİ

Müziğe gönül vermiş Ümit Yılbar müzikal anlamda başarılı ve kariyer basamaklarını tek tek çıkarken kimine göre gördüğü bir rüya üzerine kimine göre öyle karar aldığı için Pentagram müzik grubuyla ilişiğini kesip askere gitmeye karar vermişti.

Ümit Yılbar sız 32 yıl... PKK ya düzenlenen operasyonda şehit olan Pentagram ın gitaristi Ümit Yılbar unutulmadı 1

YIL 1993: PKK İLE GİRİLEN ÇATIŞMADA ŞEHİT OLDU

Gönüllü olarak komanda olan Ümit Yılbar, Siirt'in Eruh ilçesindeki Bağgöze Jandarma Karakolu'nda görev yapıyordu. 25 Eylül 1993 günü Ciraf Dağı'nda PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada şehit olan Yılbar'ın naaşı İstanbul'daki Edirnekapı şehitliğine defnedildi.

Ümit Yılbar sız 32 yıl... PKK ya düzenlenen operasyonda şehit olan Pentagram ın gitaristi Ümit Yılbar unutulmadı 2

ÜMİT YILBAR UNUTULMADI

27 yaşında hayata veda eden Yılbarİ unutulmadı. Sevenleri, sosyal medyada Yılbar'ı rahmet ve minnetle anan paylaşımlar yaptı.

Ümit Yılbar sız 32 yıl... PKK ya düzenlenen operasyonda şehit olan Pentagram ın gitaristi Ümit Yılbar unutulmadı 3

PENTAGRAM GRUBU YILBAR İÇİN 'FLY FOREVER' ŞARKISINI ÇIKARDI

Pentagram grubu Ümit Yılbar'a ithafen "Fly Forever" isimli bir şarkı çıkarmıştı. 'Trail Blazer' albümünde bulunan 'Fly Forever' isimli şarkı grubun şehit olan eski elemanı Ümit Yılbar'a ithaf edildi.

Ümit Yılbar sız 32 yıl... PKK ya düzenlenen operasyonda şehit olan Pentagram ın gitaristi Ümit Yılbar unutulmadı 4

ATHENA GRUBU ÇIKARDIKLARI ALBÜMÜ YILBAR'A 'ADADI'

Athena'nın 1993 yılında çıkardığı "One Last Breath" albümününün kapağında da, "Bu kaset 25 Eylül 1993'te aramızdan ayrılan değerli hocamız Ümit Yılbar'a adanmıştır" yazısı yer aldı.

Ümit Yılbar sız 32 yıl... PKK ya düzenlenen operasyonda şehit olan Pentagram ın gitaristi Ümit Yılbar unutulmadı 5

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİNE DEFNEDİLDİ

Müziğe ara verip askerlik görevi için komando olan Pentagram'ın kurucularından Ümit Yılbar, 1993 yılında şehit düşerek ülkeyi yasa boğmuştu. Yılbar'ın naaşı İstanbul'daki Edirnekapı şehitliğinde bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 yaş küçük eşi Murat Özdemir hakkında 'suç örgütü' iddiası vardı... Ebru Gündeş boşanıyor! Resmi açıklama yayınladı12 yaş küçük eşi Murat Özdemir hakkında 'suç örgütü' iddiası vardı... Ebru Gündeş boşanıyor! Resmi açıklama yayınladı
Beyin anevrizması teşhisi konulmuştu! Taburcu olduBeyin anevrizması teşhisi konulmuştu! Taburcu oldu

Anahtar Kelimeler:
şehit Müzik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.