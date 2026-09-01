Ünlü DJ Ozan Doğulu yürümekte zorlandı! Zabıtalar devreye girdi! Görüntüler gündem oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, Bartın’ın gözde tatil merkezi İnkumu’nda düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Bartın Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Fener Alayı Yürüyüşü ve Ozan Doğulu konseri, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Ozan Doğulu'nun konser öncesi yürüyemediği ve ünlü isme zabıtaların yardım ettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Zabıtların koluna girip yürümeye çalışan ve böyle sahneye çıkan Ozan Doğulu görüntülerin yanlış yorumlanmasının ardından açıklama yayınladı.

AÇIKLAMA YAYINLADI



Bartın Eksen Medya'ya açıklama yapan Ozan Doğulu Vertigo rahatsızlığı bulunduğunu söyledi. Doğulu, uzun yolculuk ve kum zemininin denge problemi yaşamasına neden olduğunu dile getirdi. Zabıtanın kendisini düşmemesi için sıkı tuttuğunu ifade eden Doğulu, yaklaşık 140 dakika sahnede kaldığını da sözlerine ekledi.