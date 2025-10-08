MAGAZİN

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması! Hadise'den ilk açıklama: "Çok şükür her şey geride kaldı"

Ünlü şarkıcı Hadise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' soruşturması kapsamında ifade vermişti. Çok sayıda ünlü isimle birlikte İl Jandarma Komutanlığı ve ardından Adli Tıp Kurumu'na giderek kan örneği veren Hadise, işlemlerin ardından serbest kalmıştı. Yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Hadise, "Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür her şey geride kaldı" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması! Hadise den ilk açıklama: "Çok şükür her şey geride kaldı" 1

Soruşturma çerçevesinde İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade vermişti.

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması! Hadise den ilk açıklama: "Çok şükür her şey geride kaldı" 2

ADLİ TIP'TA ÖRNEK ALINDI

Ünlü isimler ifadelerinin ardından kan, idrak ve saç örneklerinin alınması için Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen ünlüler, tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirilmişti. Burada işlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı.

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması! Hadise den ilk açıklama: "Çok şükür her şey geride kaldı" 3

"HER ŞEY GERİDE KALDI"

İşlemlerin ardından serbest bırakılan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür her şey geride kaldı. Bu akşam tüm kalbimle sahnedeyim, Ankara'da görüşürüz" dedi.

Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması! Hadise den ilk açıklama: "Çok şükür her şey geride kaldı" 4


