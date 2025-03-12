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  4. Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un oyuncu eşinden üzen haber! Kalp krizi geçirdi

Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un oyuncu eşinden üzen haber! Kalp krizi geçirdi

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
12.03.2025 18:03
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Reha Muhtar'la yaşadığı olaylı velayet davası süreciyle birlikte gündeme gelen Deniz Uğur'un oyuncu eşi Erdinç Gülener, kalp krizi geçirdi.

Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un oyuncu eşinden üzen haber! Kalp krizi geçirdi

Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka ve velayet krizi magazin gündemini uzanca bir süre meşgul etmişti. Ünlü oyuncu Deniz Uğur bu kez, eşi nedeniyle gündeme geldi.

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KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Deniz Uğur'un kendi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi. TV100'ün haberine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülener, tedavi altına alındı.

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Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Gülener'in bir süre hastanede kalacağı öğrenildi.

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Deniz Uğur
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