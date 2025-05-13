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Ünlü oyuncu Gerard Depardieu cinsel saldırıdan suçlu bulundu! Hapis cezası aldı

Ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu, iki kadına sette cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu.

Ünlü oyuncu Gerard Depardieu cinsel saldırıdan suçlu bulundu! Hapis cezası aldı

Fransız aktör Gerard Depardieu, 2021 yılında bir film setinde iki kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. Mahkeme Amelie adlı set tasarımcısı kadının tutarlı ifadeler verdiğine, Depardieu’nun ise ifadelerini zaman içinde değiştirdiğine hükmetti.

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HAPİS CEZASI ALDI

Depardieu, 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, cinsel saldırganlar listesine alınmasına ve iki mağdura 1000’er euro tazminat ödemesine hükmedildi.

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Kararın ardından açıklama yapan Amelie, mahkemenin kararından memnun olduğunu belirterek, “Çok etkilendim. Bu karar benim için bir zafer ve ileriye yönelik atılmış büyük bir adım” dedi. Depardieu ayrıca, Sarah adlı yönetmen yardımcısı bir başka kadına cinsel saldırıda bulunmaktan da hüküm giydi.

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Suçlamaları reddeden Gerard Depardieu, geçmişte yaptığı açıklamalarda “dengesini korumak” için kadınlara dokunmuş olabileceğini savunmuştu. Ünlü aktör, “Adım, yalanlar ve hakaretlerle çamurun içine çekiliyor” demişti. Kadınlardan birinin diğer avukatı Claude Vincent ise aktör için, “Kadın düşmanı ve derslere konu olabilecek bir cinsiyetçi” dedi.

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