Ünlü oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı

Sanatçı Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı işleminin gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Üzümcü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla durumu kamuoyuna duyurdu.

Oyuncu, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" ifadesini kullandı.

Gözaltı işleminin hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken sanatçının avukatları veya ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.