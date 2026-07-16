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Ünlü oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı

Oyuncu Levent Üzümcü X hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Üzümcü'nün gözaltına alınmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı

Sanatçı Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı işleminin gerekçesine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Üzümcü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla durumu kamuoyuna duyurdu.

Oyuncu, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı 1

Gözaltı işleminin hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken sanatçının avukatları veya ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Levent Üzümcü
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